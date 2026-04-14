Pericol de incendiu la case înșiruite (video)

Un incendiu violent a izbucnit, marți seara, la o casă din Cartierul Verde – Arad.

A intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad, cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

În sprijinul forțelor prezente a mai fost alocată încă o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului Ineu, precum și una de la SVSU Livada.

Incendiul se manifestă prin ardere generalizată în interiorul unei încăperi a locuinței și la acoperiș, flăcările fiind propagate și la acoperișurile a încă două locuințe, fiind vorba despre case înșiruite.

Intervenția este în desfășurare.

UPDATE:

Incendiul a fost localizat și stins în limitele găsite, fără a se extinde la acoperișurile celor două case.

În aceste momente se acționează pentru înlăturarea efectelor negative și identificarea posibilelor focare ascunse. În urma incendiului au ars trei încăperi din locuință, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, precum și acoperișul casei, pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire.

Sursa imagini: ISU Arad