Bărbat cu fracturi și multiple răni, după ce a căzut cu ATV-ul, luat cu elicopterul SMURD (video)

Bărbat cu fracturi și multiple răni, după ce a căzut cu ATV-ul, luat cu elicopterul SMURD

O persoană a fost grav rănită în urma unui accident produs în timpul deplasării cu un ATV în localitatea Petrila, zona „Dealul Crucii”.

Evenimentul s-a produs marți după=amiază, iar pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului s-au deplasat echipaje medicale ale SMURD – Detașamentul Petroșani, Serviciul de Ambulanță Județean și salvamontiști din Valea Jiului ai Serviciului Public Județean Salvamont – Hunedoara.

Pentru că distanța până la locul accidentului era mare, iar terenul fiind accidentat și imposibil de parcurs cu autospecialele de intervenție, s-a cerut sprijin aerian.

La fața locului, salvatorii au constatat că victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 43 de ani, avea fracturi și răni în urma căderii de pe ATV.

După acordarea primului ajutor medical calificat și pregătirea pentru transport aerian, victima a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată la UPU Petroșani unde i s-au efectuat investigații aprofundate și i s-au acordat primele îngrijiri medicale de specialitate.

