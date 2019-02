Abonaţi la medalii

Opt medalii au obţinut sportivii cluburilor ASC Seishi Budo Moşniţa Nouă şi CSC Ghiroda şi Giarmata Vii la „Cupa Naţională de Taekwondo Tradiţional”, competiţie desfăşurată, la sfârşitul săptămânii trecute, la Borş, în judeţul Bihor.



Rezultatele obţinute de aceştia sunt următoarele: Jasmina Ciocoiu (argint la proba luptă), Iulia Huber (bronz la proba luptă), Ema Panaitescu (bronz la proba luptă) – ASC Seishi Budo Moşniţa Nouă; Lorena Dancea (bronz la proba luptă), Ryan Rusu (bronz la proba luptă), Rafael Bălan (argint la proba luptă), Florinel Tatar (argint la proba luptă), Simo Aida (argint la proba luptă) – CSC Ghiroda și Giarmata Vii.

„Am participat în premieră la o competiţie de taekwondo tradiţional şi suntem foarte mulţumiţi de rezultatele obţinute şi mai mult de prestanţa de care am dat dovadă.

Din cauza regulamentului mai puţin permisiv nu am putut pune în valoare toate calităţile sportivilor noştri, dar am compensat printr-o atitudine combativă şi cu siguranţă am dovedit că sistemul nostru de pregătire ne permite să participăm cu brio şi în competiţii mai light.



Felicitări întregului lot, mulţumim părinţilor şi susţinătorilor pentru încredere, mulţumim Alexandra Matei pentru ajutor şi nu în ultimul rând mulţumim organizatorilor acestei competiţii”, ne-a declarat antrenorul Marius Ciocoiu.

Competiţia organizată la Borş a fost de nivel naţional, la ea participând sportivi din întreaga ţară.

În altă ordine de idei, sportivii cluburilor din comunele Moşniţa Nouă şi Ghiroda vor împărţi duminică alimente persoanelor nevoiaşe din Partoş cu sprijinul asociaţiei Look Inside.