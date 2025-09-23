Zilele Culturii Maghiare din Timișoara au ajuns la cea de-a zecea ediție.

În perioada 24–28 septembrie, revine cel mai mare eveniment cultural al comunității maghiare din Timișoara: Zilele Culturii Maghiare. Un eveniment special, pentru că marchează o ediție aniversară, mai exact la a X-a ediție a acestei manifestări, devenită de tradiție pentru oraș.

Timp de cinci zile, centrul orașului se transformă într-un spațiu viu al întâlnirilor, unde tradiția, cultura, experiența comunitară și distracția merg mână în mână.

Asociația Bastionul-Varbastya a pregătit un program variat în Piețele Victoriei și Libertății: concerte pop-rock cu trupe din Ungaria și Ardeal, muzică și dansuri populare maghiare, gastronomie tradițională, târg de meșteșugari cu produse handmade, ateliere și activități pentru copii, dezbateri, lansări de carte, proiecții de filme, activități sportive și spectacole de reconstituire istorică, cu participarea unor trupe din Ungaria și Timișoara, alături de multe alte surprize.

„Este cel mai mare eveniment al comunității maghiare și ne bucurăm că am ajuns la a zecea ediție.

Mulțumim Primăriei Timișoara care, începând din 2024, ne oferă finanțare pentru patru ani – ceea ce ne dă stabilitate.

Anul acesta primim aproape 500.000 de lei, adică circa 80% din bugetul Zilelor Culturii Maghiare. Restul banilor vin din Ungaria și de la diverse firme. La prima ediție a fost invers: 80% susținere din Ungaria, iar orașul Timișoara contribua cu mai puțin de 20%

Ne bucurăm pentru această apreciere. Când am pornit acest demers nu am crezut că va avea un impact atât de pozitiv, atât în rândul comunității maghiare, cât și al românilor și al celorlalți participanți.

Este o situație win-win pentru toți. Aici se întâlnesc toți ungurii din Timișoara, dar vin și cei plecați în Ungaria sau Germania, precum și invitați din Ardeal și Serbia, alături de concetățenii români și germani. Este un lucru extraordinar.

Nu este ușor de organizat, nici după experiența de 10 ani”, a declarat Péter Tamás, președintele Asociației Bastionul-Varbastya.

Deschiderea oficială

Seria de evenimente se deschide miercuri, 24 septembrie, de la ora 18.00, cu o gală festivă la Opera Națională Română din Timișoara, unde publicul va fi purtat într-o lume muzicală specială de concertul susținut de Trio-ul Péter Sárik și Koszika.

Filme și târguri

Joi, Zilele Culturii Maghiare se mută la Cinema Studio, pentru proiecții de filme maghiare. Printre acestea se numără și „Martorul” (1969), un film iconic al cinematografiei maghiare, care redă absurditatea dictaturilor. Pelicula a fost interzisă imediat după realizare și a rămas zece ani pe raft. În 1979 a fost scoasă clandestin din țară și prezentată la Festivalul Filmelor Interzise, unde a avut un mare succes și a fost achiziționată de 32 de țări.

Tot joi se deschide Târgul Gastronomic din parcarea Modex, cu 20 de standuri de specialități ungurești. Vineri urmează Târgul Meșteșugăresc din Piața Libertății, cu 70 de căsuțe.

„În Piața Victoriei vor fi standuri ale firmelor de turism din Ungaria, din județele Bekes și Csongrád-Csanád. Târgul Gastronomic este cel mai apreciat de timișoreni. Ca în fiecare an, vom avea o mare diversitate: Szekely Csárda va găti la fața locului – de la gulaș până la diverse grătare. Vor fi kurtoskalács, langoși, clătite, două pavilioane de bere artizanală din Ungaria, stand de vinuri, pălincă și, ca noutate, hamburgerul secuiesc”, a declarat Rita Metz, din partea organizatorilor.

Activități pentru copii și tineri

Cei mici vor avea parte de proiecții de film („Bobiță și Buburuză”), ateliere creative, spectacole de păpuși și concerte vesele dedicate copiilor. Pentru adolescenți, un punct de atracție va fi Tehișoara – Strada Tineretului, unde jocurile, activitățile comunitare și petrecerile electrizante vor garanta distracția.

Un moment de neratat va fi seria de prezentări de tradiții organizate în Parcul Castelului Huniade: tabără medievală, demonstrații de arme, șoimărit, concurs de tir cu arcul și o amplă reconstituire a asediului Timișoarei din 1552. Atmosfera va fi completată de parade cu torțe, jonglerii cu foc și muzică renascentistă.

Concerte și folclor

Iubitorii de muzică vor avea parte de experiențe de neuitat.

Concertele pe scena din Piața Victoriei încep vineri, cu o zi dedicată folclorului. Sâmbătă și duminică urmează concertele mari: Erika Szakács, Hungarian Rhapsody (trupă tribut Queen), Sin Seekas, precum și două nume foarte cunoscute din Ungaria – Rúzsa Magdolna și EDDA Művek –, care vor transforma ediția 2025 într-un eveniment memorabil.

Finanțare și sprijin

Proiectul este finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte Timișoara, în cadrul programului „Repere în cultură pentru perioada 2014–2027”. Sprijin financiar vine și din partea statului maghiar, prin Fundația Bethlen Gábor și Fundația Mol.

Programul detaliat al Zilelor Culturii Maghiare din Timișoara 2025 este disponibil pe site: www.zilelemaghiaretm.ro/2025/program