UPU pediatrie de la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” se va muta în noua clădire.

Până la finalul lunii, secția de UPU pediatrie de la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” Timișoara se va mută în noua clădire.

„Împreună cu Dr. Babeu Alina, șefa de secție visam de foarte mulți ani la această schimbare și am muncit activ împreună cu sponsorii că în acest moment toate paturile să fie dotate cu tot echipamentul necesar de la monitoare, ventilatoare și injectomate la pulsoximetre,otoscoape,oftalmoscoape și inhalatoarelor.

În plus am adus aparatură precum ecograf, EKG, EEG, capnograf, analizator de probe medicale, diverse testere rapide.

Acum, pe ultima sută de metri am reușit să aducem un analizator de markeri cardiaci și 5 perfuzomate și numărăm zilele până la inaugurare…până când copiii din Timișoara vor avea un loc unde vor putea fi tratate de urgență în condiții normale”, a transmis Ioana Vărtosu de la Asociația Școala Mamei Junior.