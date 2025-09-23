VIDEO! Pe șantierul autostrăzii A1 Margina – Holdea se lucrează non-stop, cu 800 de muncitori și peste 200 de utilaje!

Pe șantierul autostrăzii A1 Margina – Holdea se lucrează non-stop! Asocierea de constructori din România și Bosnia este mobilizată în șantier cu 800 de muncitori și peste 200 de utilaje și desfășoară lucrări la toate capetele tunelurilor.

Prima galerie a fost deja străpunsă la finalul lunii iulie iar străpungerea celei de-a doua galerii este estimată pentru luna octombrie.

Stadiul fizic real a ajuns în șantier la peste 36%.

„Urmează să fie montate în șantier fabricile de asfalt și de grinzi, necesare executării căilor de rulare și elementelor pentru construcția pasajelor si podurilor de pe traseu”, a comunicat Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA.

Contractul pentru finalizarea celor 9,13 km ai secțiunilor E și D ale lotului de autostradă Lugoj-Deva 2 este finanțat prin PNRR.

