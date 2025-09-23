Premiul I pentru un student al UVT la o importantă competiție europeană.

Studentul David Borovic, de la Departamentul Design și Arte Aplicate al Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara (UVT), a obținut locul I la competiția „European Next Generation Award”, organizată de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în cadrul ceremoniei desfășurate la Copenhaga, Danemarca, marți, 23 septembrie.

Premiile DesignEuropa 2025 au sărbătorit cel mai bun design din Europa.

”Felicitări lui David Borovic, doar al doilea tânăr european care a primit Premiul Next Generation, arătându-ne cum creativitatea poate redefini viitorul designului.

Munca ta ne amintește că designul este despre modelarea unui viitor mai bun, mai durabil și mai uman”, a fost urarea European Union Intellectual Property Office pentru tânărul student, postată pe pagina de Facebook a organizației guvernamentale.