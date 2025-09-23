Premiul I pentru un student al UVT la o importantă competiție europeană

Cultură/Educaţie
Publicat în de Gianina Ianăş
Fără comentarii
Premiul I pentru un student al UVT la o importantă competiție europeană

Premiul I pentru un student al UVT la o importantă competiție europeană.

Studentul David Borovic, de la Departamentul Design și Arte Aplicate al Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara (UVT), a obținut locul I la competiția „European Next Generation Award”, organizată de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în cadrul ceremoniei desfășurate la Copenhaga, Danemarca, marți, 23 septembrie.

Premiile DesignEuropa 2025 au sărbătorit cel mai bun design din Europa.

”Felicitări lui David Borovic, doar al doilea tânăr european care a primit Premiul Next Generation, arătându-ne cum creativitatea poate redefini viitorul designului.

Munca ta ne amintește că designul este despre modelarea unui viitor mai bun, mai durabil și mai uman”, a fost urarea European Union Intellectual Property Office pentru tânărul student, postată pe pagina de Facebook a organizației guvernamentale.

CITEȘTE ȘI: Zilele Culturii Maghiare din Timișoara au ajuns la cea de-a zecea ediție

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *