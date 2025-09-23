Incendiu mocnit într-un canal de desecare din județul Timiș, verificări în desfășurare.

De aproape două săptămâni, un canal de desecare de pe raza comunei Parta, administrat de ANIF arde mocnit pe o lungime de aproximativ 2 kilometri.

Intervențiile pompierilor ISU Banat, ale echipelor Apele Române și ale reprezentanților primăriei continuă, însă reaprinderile sunt favorizate de cantitatea mare de vegetație neîndepărtată de peste 20 de ani și de depunerile organice acumulate în timp.

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș monitorizează permanent situația, a dispus verificări și va stabili responsabilitățile privind lipsa lucrărilor de întreținere a canalului.

Toate instituțiile implicate colaborează pentru stingerea completă a incendiului și pentru eliminarea riscurilor asupra mediului și a sănătății populației.

Reamintim tuturor administratorilor de canale și terenuri cu vegetație abundentă obligația legală de a efectua lucrări periodice de curățare și întreținere.

Prevenția este singura soluție pentru a evita astfel de situații care afectează grav mediul și calitatea aerului.

CITEȘTE ȘI: Premiul I pentru un student al UVT la o importantă competiție europeană