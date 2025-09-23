Nenorocire la Timișoara. Un băiețel de 6 ani a fost găsit înecat în cadă, lângă el fiind și un uscător de păr

Eveniment
Marți, 23 septembrie a.c., polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara, au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, într-un imobil de pe bulevardul Liviu Rebreanu, fiul său de 6 ani s-ar fi înecat în baie.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, din păcate, fiind declarat decesul minorului.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că, lângă minor, în cadă, s-ar fi aflat și un uscător de păr, a transmis IPJ Timiș.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

