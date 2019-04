Un nou post de televiziune apare în România

Apare un nou post TV în România. Reprezentanții televiziunii respective nu au înaintat, încă, o dată exactă de lansare, însă au specificat că se poartă discuții cu unul dintre cei mai mari operatori de cablu din România.

TDC – Timeless Drama Channel – este o televiziune axată pe difuzarea serialelor și filmelor turcești. În curând, postul va începe să emită și în România. TDC este operat de grupul SPI International.

Acesta deține și seria de televiziuni de filme sub sigla FilmBox. Printre titlurile pe care postul TDC le va difuza se află ”Kurt Seyit and Shura”, ”Karadayi”, ”20 Minutes”, ”Five Brothers”, ”Black Money Love”, ”Red Scarf”, ”Moms and Mothers”, ”8th Day”, informează antena3.ro.