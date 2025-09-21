Un copil de 13 ani a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică

Un copil de 13 ani a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică

Un copil de 13 ani a murit după ce a căzut de pe trotinetă. Accidentul s-a produs în județul Sibiu în urmă cu trei săptămâni. Copilul a fost internat în spital și a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții spitalului din Sibiu unde copilul a fost internat după accident.

„Pacientul în vârstă de 13 ani, internat în cadrul secției Neurochirurgie după ce a suferit o căzătură cu trotineta, a decedat în cursul nopții trecute. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medicii specialiști, starea tânărului s-a degradat constant în timpul spitalizării sale. Transmitem condoleanțe familiei îndurerate”, au transmis, duminică, reprezentanții spitalului din Sibiu.

Accidentul s-a produs pe 2 septembrie, conform publicației Turnul Sfatului. Băiatul, din Porumbacu de Jos, circula pe trotineta electrică și a pierdut controlul direcției. El s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. Copilul nu purta cască de protecție.

(sursa: Mediafax)

