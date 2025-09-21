Sondaj CURS: 70% dintre români cred că România merge într-o direcție greșită

Șapte din zece români cred că țara merge într-o direcție greșită, iar încrederea în liderii politici și instituțiile statului rămâne scăzută, arată un sondaj CURS. Călin Georgescu, George Simion și Nicușor Dan sunt pe primele locuri la capitolul încredere.

Un sondaj național realizat de CURS arată că 70% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 24% sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție bună. 6% nu au avut un răspuns.

Sondajul indică un nivel ridicat de scepticism față de clasa politică. Niciun politician nu reușește să adune un sprijin majoritar.

Călin Georgescu este la 40% încredere, George Simion la 38% și președintele Nicușor Dan la 34%. Aceștia sunt urmați de Sorin Grindeanu și premierul Ilie Bolojan (26%). Anamaria Gavrilă, Dominic Fritz și Diana Șoșoacă au fiecare câte 19%.

Armata și pompierii (79%), Biserica (70%) și Poliția (56%) se află în topul instituțiilor apreciate. În zona pozitivă intră și Uniunea Europeană (55%), mediul privat (52%) și ONU (50%). La polul opus se află instituțiile politice: Președinția (40%), Guvernul (27%), Curtea Constituțională (26%) și Parlamentul (25%).

Sondajul mai arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturi, PSD 23%, iar PNL 16%. USR este cotat cu 12%, UDMR și SOS România cu câte 5%, Partidul Oamenilor Tineri cu 3%, iar alte formațiuni cumulează 2%.

Întrebați despre cel de-al doilea pachet de măsuri economice, 36% dintre români au spus că unele decizii au fost corecte, altele nu, 29% le consideră nejustificate, iar 24% le văd ca justificate și necesare.

Peste opt din zece respondenți afirmă că au simțit direct efectele acestor măsuri: 52% au declarat un impact foarte mare, iar 31% unul mare. Doar 9% spun că schimbările i-au afectat puțin, iar restul foarte puțin sau deloc.

46% dintre români consideră că situația lor financiară s-a înrăutățit în ultimul an, 32% spun că au rămas la același nivel, dar nu sunt mulțumiți, iar 4% afirmă că le-a mers mai bine.

Sondajul CURS a fost realizat la nivel național în perioada 5–19 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ pentru populația României, cu o marjă de eroare de ±3%, potrivit Mediafax.