Traian Abruda şi o parte din lucrările sale. Un mare şi meritat semn de neuitare

Luni, 22 septembrie, ora 18, la Galeria de Artă Park a Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala Timişoara, din strada George Enescu nr. 1, are loc vernisajul expoziţiei „Artistul care boxează cu îngerii”.

Sunt reunite, la scurt timp după trecerea în veşnicie, o parte din lucrările semnate de Traian Abruda.

Despre creaţia artistului plastic, original şi surprinzător în fiecare etapă a creaţiei sale, dar şi despre personalitatea sa vorbesc, în deschidere, Ilie Chelaru, Alexandra Dogaru Aldo, Carol David. Curator este domnul Ovidiu Justinianu.