Razie în Timiș: 17 permise reținute și 67 de amenzi

La data de 20 septembrie 2025, în intervalul orar 16:00-24:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș și cei ai Biroului Rutier Timișoara au desfășurat, pe DN 6 și DJ 691, o acțiune ce a avut ca scop combaterea încălcărilor la regimul legal de viteză și a combaterii consumului de alcool sau substanțe psihoactive, în baza planului de acțiune Roadpol – Safety Days.

În cadrul acțiunii, au fost aplicate 67 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 30.379 lei. Dintre acestea, 39 de sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea regimului legal de viteză, iar 28 pentru alte abateri la regimul rutier.

De asemenea, polițiștii au reținut 17 permise de conducere, dintre care 13 pentru depășirea vitezei legale, 1 pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare, 1 pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice și 2 pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului.

Totodată, au fost retrase 4 certificate de înmatriculare și constate 6 infracțiuni, dintre care 1 pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat, 1 pentru conducerea unui autovehicul fără permis și 4 pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.