Liga a IV-a de fotbal Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Rezultatele etapei a 5-a: CSC Belinț – CSC Millenium Giarmata 3-1, AS Recaș – CSU Universitatea de Vest din Timișoara 2-3, Flacăra Parța – Unirea Jimbolia 2-1, CSC Ghiroda și Giarmata Vii II – Avântul Periam 2-2, AS Berini – CS Sânandrei Timiș 0-5, Gloria Moșnița Nouă – CSO Deta 2-0, Ripensia Timișoara – CSM Lugoj 2-3, CSC Săcălaz – Unirea Sânnicolau Mare 4-1.

Etapa viitoare (sâmbătă): Avântul Periam – Flacăra Parța, CSO Deta – AS Berini, CSM Lugoj – Gloria Moșnița Nouă, CSC Săcălaz – CSC Belinț, Unirea Jimbolia – AS Recaș, CS Sânandrei Timiș – CSC Ghiroda și Giarmata Vii II, Unirea Sânnicolau Mare – Ripensia Timișoara, CSU Universitatea de Vest din Timișoara – CSC Millenium Giarmata.