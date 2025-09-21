Luptătorii timișoreni, în competiție la Arad

Opt sportivi de la CSȘ 1 Timișoara și alți patru de la CS Heracle au reprezentat orașul de pe Bega la ediția din acest an a turneului internațional memorial de lupte greco-romane „Roman Codrean – Teodor Blidar”, organizat sâmbătă, la Arad, de Asociația Club Sportiv Lupte Roman Codrean.

În sala de sport a Universității „Aurel Vlaicu” s-au aflat pe saltele luptători din România, Republica Moldova, Serbia, Ungaria și Bulgaria.

Cinci medalii au obținut reprezentanții cluburilor timișorene, după cum urmează: Denis Farcaș – aur (CSȘ 1 Timișoara, categ. U9 – 52 kg), Artiom Popescu – aur (CS Heracle, categ. U15 – 62 kg), Denis Franț – locul 2 (CSȘ 1 Timișoara, categ. U13 – 60 kg), Adrian Popescu – locul 2 (CS Heracle, categ. U15 – categ. 62 kg), Maxim Revenco – locul 2 (CS Heracle, categ. U17 – 65 kg).

De pregătirea luptătorilor de la CSȘ 1 Timișoara se ocupă profesorii Sebastian Gavrilă și Carol Both, în timp ce luptătorii de la CS Heracle se află sub îndrumarea antrenorului Alin Bogdan Muraru, care este și sportiv activ.

Următorul concurs este programat sâmbătă, la Lugoj.