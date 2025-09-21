Luptătorii timișoreni, în competiție la Arad

Sport
Publicat în de Darius Petru
Fără comentarii
Luptătorii timișoreni, în competiție la Arad

Luptătorii timișoreni, în competiție la Arad

Opt sportivi de la CSȘ 1 Timișoara și alți patru de la CS Heracle au reprezentat orașul de pe Bega la ediția din acest an a turneului internațional memorial de lupte greco-romane „Roman Codrean – Teodor Blidar”, organizat sâmbătă, la Arad, de Asociația Club Sportiv Lupte Roman Codrean.

În sala de sport a Universității „Aurel Vlaicu” s-au aflat pe saltele luptători din România, Republica Moldova, Serbia, Ungaria și Bulgaria.

Cinci medalii au obținut reprezentanții cluburilor timișorene, după cum urmează: Denis Farcaș – aur (CSȘ 1 Timișoara, categ. U9 – 52 kg), Artiom Popescu – aur (CS Heracle, categ. U15 – 62 kg), Denis Franț – locul 2 (CSȘ 1 Timișoara, categ. U13 – 60 kg), Adrian Popescu – locul 2 (CS Heracle, categ. U15 – categ. 62 kg), Maxim Revenco – locul 2 (CS Heracle, categ. U17 – 65 kg).

De pregătirea luptătorilor de la CSȘ 1 Timișoara se ocupă profesorii Sebastian Gavrilă și Carol Both, în timp ce luptătorii de la CS Heracle se află sub îndrumarea antrenorului Alin Bogdan Muraru, care este și sportiv activ.

Următorul concurs este programat sâmbătă, la Lugoj.

CITEȘTE ȘI: Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 22 – 26 septembrie

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *