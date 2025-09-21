Liderul neînvins, o nucă prea tare. Florin Fabian, antrenor CSC Dumbrăvița: Așteptam mai mult de la echipa mea

CSC Dumbrăvița a fost învinsă cu scorul de 3-1, sâmbătă, pe terenul echipei Corvinul Hunedoara, care își consolidează astfel poziția de lider în Liga a II-a la fotbal. Jocul a început în nota de dominare a gazdelor, care nu și-au creat însă ocazii mari în primul sfert de oră.

În schimb, la prima apariție mai periculoasă în careul advers, alb-verzii au încercat poarta, în minutul 14, prin Gondiu, al cărui șut de la marginea careului a trecut peste transversală.

Prima șansă mare de gol a gazdelor a venit în minutul 27, când Sergio Ribeiro a șutat din întoarcere, de la 14 metri, ușor lateral dreapta, mingea a prins o brazdă de gazon și a sărit pe lângă stâlpul de la colțul lung.

Apoi, în minutul 37, Neacșa a executat o lovitură liberă de la 17 metri, ușor lateral dreapta, iar Mikloș a reușit să rețină în doi timpi. Corvinul a făcut diferența în ultimele minute ale primei reprize.

În minutul 40, Neacșa a centrat de pe stânga cu un procedeu spectaculos, rabonna, iar Cărăruș, de la colțul scurt, a pus capul și a împins balonul în plasă.

În minutul 45, Misăraș a încercat un dribling în propriul careu, a fost deposedat, iar mingea a ajuns în fața porții, la Filip Ilie, care a îndeplinit o simplă formalitate: 2-0 la pauză.

Partea secundă a început bine pentru timișeni, care au înscris în minutul 50, prin Gheorghe Gondiu – lovitură de cap din interiorul careului, după centrarea de pe dreapta a lui Sofran.

Dumbrăvițenii nu au concretizat însă pe tabelă momentul bun și s-au lăsat din nou dominați de hunedoreni, iar golul a venit din nou în poarta lui Mikloș. În minutul 62, Sergio Ribeiro a înscris cu un șut în forță de la 14 metri.

Imediat, alb-verzii puteau reveni în joc, prin același Gondiu, care a fost lansat cu o pasă lungă din propria jumătate, a câștigat duelul fizic cu Florin Ilie, însă a trimis pe lângă poartă de la 10 metri.

În minutul 69, Sofran a șutat în forță, de la 20 de metri, dar Codruț Sandu a reușit să respingă. Finalul a găsit-o din nou pe Corvinul în atac, care a trecut pe lângă mai multe oportunități de a majora diferența.

Cea mai mare a fost consemnată în minutul 77, când Pîrvulescu a trimis peste poartă dintr-o poziție ideală. S-a încheiat 3-1, iar CSC Dumbrăvița suferă al șaselea eșec consecutiv.

Urmează un duel extrem de important sâmbătă, 27 septembrie, pe stadionul „Ștefan Dobay”, cu CSC Șelimbăr, o altă echipă aflată în subsolul clasamentului Ligii a II-a. CSC Dumbrăvița: Mikloș – Morariu, Butnărașu, Misăraș, R. Ciurel – Ailenei (Cibi ’66), B. Vasile – Sofran (cpt), Cr. Pădurariu (D. Olariu ’46), S. Popovici (Cristea ’46; Buțu ’66) – Gondiu (Curescu ’72). Antrenor: Florin Fabian.

„Este o înfrângere în fața liderului, în fața celei mai bune echipe din Liga a II-a, din punctul meu de vedere.

Așteptam mai mult de la echipa mea. Am pregătit jocul toată săptămâna, modalitățile prin care am putea să îi blocăm pe cei de la Corvinul, care formează o echipă omogenă, să nu le dăm spații și să avem o dinamică bună pe faza ofensivă.

Din păcate, am reușit doar parțial să facem acest lucru. Ne-am creat și situații de gol, prea puține însă pentru a pleca cu un punct sau cu cele trei puncte de pe terenul Corvinului.

Din păcate, le-am făcut cadou astăzi celor de la Hunedoara cel puțin un gol, din nou greșeli individuale, care pe noi ne costă și ne-au costat și în meciurile precedente.

Aici trebuie să ne dea de gândit, pentru că trebuie să creștem nivelul individual al fiecărui jucător. Din punct de vedere al organizării jocului, în primele 35 de minute echipa a stat foarte bine.

Dar după aceea, sigur, odată cu primirea primului gol și greșeala individual de la golul doi, echipa a căzut. Am încercat să revenim după pauză, să le ridic moralul jucătorilor, să aducem anumite schimbări.

Repriza a doua a fost ceva mai bună, chiar dacă am lăsat mai multe spații adversarului, însă am reușit să punem și noi probleme. Așa că, per ansamblu, Corvinul – o victorie meritată, dar eu, personal, așteptam mai mult de la acest meci.

La greșelile individuale intervine personalitatea jucătorului, calitatea lui individuală. Eu asta încerc să fac, să cresc calitatea jucătorilor prin metodele pe care le am, prin metodele mele de antrenament și prin discuțiile pe care le avem. Aștept să vină și de la ei mult mai mult, să fie mult mai atenți, mai conectați la joc.

Există o anumită deconectare în multe situații, plus interpretarea momentelor de joc, mai ales pe faza de posesie. Sigur, a fost o înfrângere cu Corvinul, mergem mai departe. Pentru noi acum începe campionatul, având meciuri mai accesibile, cu echipe din partea a doua sau de mijloc a clasamentului și acolo trebuie să începem să facem puncte.

Noi am spus de la început, este o echipă tânără, pe care am alcătuit-o pentru acest sezon, e nevoie de timp, însă așteptam mai mult de la etapele care au trecut, chiar dacă am jucat cu echipe care își doresc să promoveze. Așteptam mai mult de la jucători, să-și dorească ei să crească mai mult. E mult de lucru, într-adevăr.

Cheia este doar munca! Munca și încrederea pe care trebuie să o aibă, mai multă personalitate în joc și să începem să fim mult mai maturi. Aveam nevoie de un asemenea profil de atacant (n.r. – Gondiu).

Iată că la primul meci în care a intrat titular a reușit să înscrie și și-a mai creat două situații bune de a marca. Sperăm ca să ne ajute pe viitor și să concretizeze, practic, munca echipei și organizarea de joc pe faza ofensivă”, a declarat antrenorul Florin Fabian.

Sursa foto: cscdumbravita.ro / Raul Marica