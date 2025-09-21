Handbaliștii alb-violeți joacă în epilogul etapei a 3-a

SCM Politehnica Timișoara se deplasează în nord-estul țării pentru meciul-epilog al etapei a 3-a din Liga Națională de handbal masculin.

Alb-violeții vor da piept cu CSU Suceava într-un duel programat luni, 22 septembrie, cu începere de la ora 17,30, în direct de postul Pro Arena. Se vor afla față-n față prima și ultima clasată înaintea rundei menționate.

„Ne-am bucurat pentru victoria obținută împotriva formației CSM București, însă acum ne așteaptă o deplasare lungă și un adversar dificil. Studiul video ne-a arătat că Suceava este o echipă harnică și cu jucători care aleargă mult, dar sperăm să ne întoarcem la Timișoara cu cele două puncte puse în joc”, a declarat extrema polistă Paolo Kraljevic.

„După un meci foarte greu cu CSM București, în care am luat cele două puncte puse în joc, mergem la Suceava, unde vom avea o partidă dificilă, cu o deplasare foarte lungă.

Sperăm să ne întoarcem victorioși, să rămânem pe primul loc și să continuăm tot așa până la pauza europeană”, a spus, la rândul său, extrema Andrei Alexandru.

Cel mai recent meci jucat între cele două echipe, pe 6 aprilie, tot la Suceava, s-a încheiat cu victoria la limită a echipei din Moldova, scor 32-31.

Partida de luni va fi arbitrată de cuplul format din C. Popa (Galați) și I. Velisca (Buzău).

În altă ordine de idei, sâmbătă, la debutul în Divizia A – seria C de handbal masculin, echipa secundă a clubului alb-violet a învins la sala „UVT Oituz” fosta prim-divizionară CSM Făgăraș cu scorul de 26-24 (14-12).

Meciul a contat pentru etapa a doua, în prima alb-violeții neavând adversară.