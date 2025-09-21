Handbaliștii alb-violeți joacă în epilogul etapei a 3-a

Sport
Publicat în de Darius Petru
Fără comentarii
Handbaliștii alb-violeți joacă în epilogul etapei a 3-a

Handbaliștii alb-violeți joacă în epilogul etapei a 3-a

SCM Politehnica Timișoara se deplasează în nord-estul țării pentru meciul-epilog al etapei a 3-a din Liga Națională de handbal masculin.

Alb-violeții vor da piept cu CSU Suceava într-un duel programat luni, 22 septembrie, cu începere de la ora 17,30, în direct de postul Pro Arena. Se vor afla față-n față prima și ultima clasată înaintea rundei menționate.

„Ne-am bucurat pentru victoria obținută împotriva formației CSM București, însă acum ne așteaptă o deplasare lungă și un adversar dificil. Studiul video ne-a arătat că Suceava este o echipă harnică și cu jucători care aleargă mult, dar sperăm să ne întoarcem la Timișoara cu cele două puncte puse în joc”, a declarat extrema polistă Paolo Kraljevic.

„După un meci foarte greu cu CSM București, în care am luat cele două puncte puse în joc, mergem la Suceava, unde vom avea o partidă dificilă, cu o deplasare foarte lungă.

Sperăm să ne întoarcem victorioși, să rămânem pe primul loc și să continuăm tot așa până la pauza europeană”, a spus, la rândul său, extrema Andrei Alexandru.

CITEȘTE ȘI: Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 22 – 26 septembrie

Cel mai recent meci jucat între cele două echipe, pe 6 aprilie, tot la Suceava, s-a încheiat cu victoria la limită a echipei din Moldova, scor 32-31.

Partida de luni va fi arbitrată de cuplul format din C. Popa (Galați) și I. Velisca (Buzău).

În altă ordine de idei, sâmbătă, la debutul în Divizia A – seria C de handbal masculin, echipa secundă a clubului alb-violet a învins la sala „UVT Oituz” fosta prim-divizionară CSM Făgăraș cu scorul de 26-24 (14-12).

Meciul a contat pentru etapa a doua, în prima alb-violeții neavând adversară.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *