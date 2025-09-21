Cod galben de intensificări ale vântului în mai multe localități din Timiș

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare nowcasting cod galben de intensificări ale vântului valabilă duminică, 21 septembrie, până la ora 17,30.

Astfel, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

Avertizarea este valabilă pentru: Jimbolia, Deta, Gătaia, Săcălaz, Ciacova, Lenauheim, Peciu Nou, Cărpiniș, Comloșu Mare, Teremia Mare, Jamu Mare, Denta, Cenei, Banloc, Giulvăz, Uivar, Moravița, Voiteg, Ghilad, Checea, Livezile, Foeni, Otelec, Giera.

