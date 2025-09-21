Cornelia-Elena Micicoi, propunerea USR Timiș pentru funcția de prefect al județului: ”Mă onorează să fiu parte din proiectul reformist al Guvernului Bolojan”

USR Timiș a anunțat nominalizarea Corneliei-Elena Micicoi pentru funcția de prefect al județului Timiș.

Cornelia Micicoi este consilier județean, aleasă pe lista Alianței Dreapta Unită (USR + Forța Dreptei + PMP). În contextul nominalizării sale la funcția de prefect, doamna Micioi va demisiona din funcția de consilier județean, având depusă adeziunea la USR.

”Cornelia Micicoi are o formare academică solidă, absolvind studiile universitare și masterul la Universitatea Politehnica din Timișoara, cu specializare în echipamente de calcul și automatizări, respectiv optimizarea structurilor de rezistență. Studiile de bază sunt completate de formări internaționale atestate în domeniul managementului și antreprenoriatului (Open University Business School din Marea Britanie), leadershipului (LMI International), și politicilor sociale (Harvard).

Și-a valorificat pregătirea teoretică în cei peste 20 de ani de carieră în management, antreprenoriat și proiecte sociale. A format și a condus echipe, companii și ONG-uri cu impact real în comunitate. A creat locuri de muncă, a atras finanțări nerambursabile, a promovat incluziunea socială și a fost implicată activ în dezvoltarea mediului de afaceri local.

A fost membră a Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea patrimoniului (ECOF), este actuala președintă a Comisiei pentru relații şi cooperare internă și externă, dezvoltare regională și mediu de afaceri (COREX) și lider de grup politic.

Din 2022, a devenit membră în Biroul Adunării Regiunilor Europene, fiind extrem de implicată în promovarea cooperării interregionale și reprezentarea intereselor județene și regionale la nivel european. Aprecierea față de activitatea sa în cadrul Biroului a fost confirmată prin alegerea în funcția de vicepreședinte al ARE, în luna iunie, fapt ce conferă județului o prezență la cel mai înalt nivel în acest prestigios for european.

Prin întreaga sa activitate, doamna Micicoi a dovedit competență și implicare, un profil tehnocrat, completat de calitate umană”, transmite USR Timiș.

”Am acceptat propunerea USR pentru nominalizarea mea ca prefect al județului Timiș.

Mă onorează să fiu parte din proiectul reformist al Guvernului Bolojan. Mulțumesc echipei de la filiala Timiș și președintelui Dominic Fritz pentru încredere și sprijin.

Perioada pe care o traversăm e dificilă, și intern, și internațional. Vreau să transmit către toți cei care simt îngrijorare, și nu sunt puțini , încredere că suntem pe drumul cel bun.

Misiunea mea, ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, este să fiu un partener al instituțiilor deconcentrate, administrațiilor locale, al mediului privat și al cetățenilor din județul nostru. Vreau să construiesc punți și să găsim cele mai bune soluții pentru a trăi mai bine și a evolua.

În anii de antreprenoriat social și de administrație am ajuns să cunosc bine județul nostru, cu problemele lui, dar și cu marele lui potențial, uman și economic. Voi fi în fiecare colț al lui, unde va fi nevoie de intervenția prefectului, pentru că nu sunt un om de birou, ci unul de teren.

Prioritatea mea este a Guvernului: să reformăm statul astfel incât acesta să fie în serviciul cetățenilor pentru a-i sprijini și a le îmbunătăți viața, în comunitățile în care trăiesc.

Îmi propun să facem asta împreună, ca o mare echipă, cea a timișenilor”, a publicat pe Facebook Cornelia Micicoi.

Sursa foto: USR Timiș