Turkish Airlines vine la Timișoara, cu 5 curse pe săptămână!

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat că, de anul viitor, Turkish Airlines va opera pe ruta Timișoara-Istanbul, cu 5 curse pe săptămână!

„Legăm vestul țării de un nou hub aerian internațional. Începând de anul viitor, Turkish Airlines va opera pe ruta Timișoara-Istanbul.

Am purtat mai multe discuții cu reprezentanții companiei turcești iar aceștia s-au arătat încrezători în potențialul județului Timiș, atât din punct de vedere al oportunităților de business, dar și al dezvoltării unor importante proiecte turistice.

Această legătură aeriană reprezintă mai mult decât o simplă rută nouă, este o punte directă din Europa spre Asia și Orientul Mijlociu, oferind timișenilor conexiuni rapide către întreaga lume. Totodată, colaborarea cu Turkish Airlines confirmă încrederea pe care marile companii o acordă potențialului de dezvoltare a Timișului”, a transmis Alfred Simonis.

Turkish Airlines este în top 10 companii aeriene și acoperă 300 de destinații din întreaga lume. La Timișoara va începe să opereze din luna aprilie cu 5 curse pe săptămână.

