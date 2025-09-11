Tânără lovită de o mașină pe trecerea de pietoni, între Timișoara și Giroc

T â n ără lovită de o mașină pe trecerea de pietoni, î ntre Timi șoara și Giroc

Un bărbat de 36 de ani a condus un autoturism pe Calea Timișoarei, dinspre strada Zefirului din localitatea Giroc înspre strada Apicultorilor din municipiul Timișoara, iar la un moment dat a surprins și accidentat o tânără, care ar fi fost angajată regulamentar în traversarea drumului public, pe marcajul pietonal, a transmis IPJ Timiș.

În urma impactului a rezultat rănirea tinerei, în vârstă de 27 de ani.

Aceasta a fost transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.