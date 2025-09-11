Pelerinaj la Muntele Mic de Înălțarea Sfintei Cruci – 14 septembrie 2025

Credincioșii sunt așteptați duminică, 14 septembrie 2025 pe Muntele Mic, unde, ca în fiecare an, se va desfășura tradiționalul pelerinaj prilejuit de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Evenimentul reunește mii de pelerini, ierarhi și oficialități, într-un moment de rugăciune, recunoștință și comuniune creștină.

Programul sărbătorii de la Muntele Mic

Ora 8:30 – întâmpinarea ierarhilor și a oficialităților la troița de la intrarea în stațiune.

– întâmpinarea ierarhilor și a oficialităților la troița de la intrarea în stațiune. Ora 9:30 – procesiune spre Crucea-monument și oficierea Sfintei Liturghii Arhierești de către un sobor de arhierei, preoți și diaconi.

– procesiune spre Crucea-monument și oficierea Sfintei Liturghii Arhierești de către un sobor de arhierei, preoți și diaconi. Ora 12:00 – slujbă de pomenire a eroilor, depunere de coroane și ceremonial militar, în cinstea celor care s-au jertfit pentru credință și neam.

Unire în credință și comuniune frățească

Pelerinajul de pe Muntele Mic nu este doar un moment de rugăciune, ci și o experiență de comuniune.

Conform radioresita, după împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului, credincioșii sunt invitați la agapa frățească, unde împărtășesc „pâinea cea de toate zilele”. Astfel, evenimentul devine un prilej de întărire a legăturilor dintre om și Dumnezeu, dar și dintre oameni, la umbra Sfintei Cruci.

Semnificația Sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci

Pentru creștini, Sfânta Cruce este simbolul jertfei și al mântuirii. Ea amintește de iubirea lui Hristos pentru omenire și de biruința vieții asupra morții. În spiritul cuvintelor Sfântului Apostol Pavel – „iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos” – sărbătoarea cheamă pe fiecare la credință, recunoștință și speranță.

Pelerinajul de la Muntele Mic rămâne unul dintre cele mai puternice evenimente spirituale din Banat, aducând laolaltă credincioși din întreaga țară.