Întreruperi programate în perioada 12 – 19 septembrie 2025.
Rețele Electrice România a anunță întreruperile programate în această săptămână, acestea având loc când sunt necesare lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei.
Județul Timiș
|Ziua / Data
|Orar
|Localitatea
|Strada
|Vineri, 12.09.2025
|08:00 – 16:00
|Cenad
|Alte detalii: partial
|Vineri, 12.09.2025
|09:00 – 17:00
|Săcălaz
|Agenti economici: Ovest Imob., Chiulan, Peco, Aquatim, Farmexpert, Novatim | Alte detalii: SI St. 220 kV
|Vineri, 12.09.2025
|09:00 – 17:00
|Gaiu Mic
|Alte detalii: total
|Vineri, 12.09.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Orsova. Str. Liege (p), str. Dej (p), str. Evutian Sabin (p), , Alte detalii: Calea Torontalului (p), str. Felix (p), str. Orsova (p), , Alte detalii: Calea Torontalului km 3-4 (CONSILIUL JUDETEAN TIMIS-DIRECTIA DE PRESTARI SERVICII TIMIS), , Alte detalii: str. Bucovinei (p), str. Invatatorului (p), str. Matei Basarab (p), , Alte detalii: str. Banatul (p), str. Prahova (p), str. Vulturilor (p), str. Transilvania (p), , Alte detalii: str. Ostrogovich Gheorghe (p), str. Acad. Remus Radulet (p), str. Linistei (p), str. Rasaritului (p), str. Prof. doc. Valeriu Alaci (p)
|Vineri, 12.09.2025
|09:00 – 17:00
|Coșteiu
|Alte detalii: str.Branduselor , Albastrelelor , Salviei , Papadiei
|Vineri, 12.09.2025
|09:00 – 17:00
|Dejan
|Alte detalii: total
|Vineri, 12.09.2025
|09:00 – 17:00
|Șag
|Agenti economici: Petrom PECO ( Str. a XI -a )
|Vineri, 12.09.2025
|09:00 – 17:00
|Moravița
|Agenti economici: DUTY-FREE | Alte detalii: Casnici, Vama
|Vineri, 12.09.2025
|09:00 – 17:00
|Crivina de Sus
|Alte detalii: total
|Vineri, 12.09.2025
|09:00 – 17:00
|Buziaș
|Alte detalii: Zona Garii CFR
|Vineri, 12.09.2025
|09:00 – 17:00
|Stamora Germană
|Agenti economici: SOLOVERDE, COMTIM | Alte detalii: casnici, statie CFR
|Luni, 15.09.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Zarand, str. Viitorului (p), intr. Castanilor, intr. Mierlei, intr. Iederei, str. Mures (p), , Alte detalii: intr. Clopotului, , Alte detalii: str. Cosminului (p), intr. Basmului (p), , Alte detalii: str. Invatatorului (p), str. Ion Inculet (p), , Alte detalii: Calea Ghirodei (p)
|Luni, 15.09.2025
|09:00 – 17:00
|Cenad
|Alte detalii: partial
|Luni, 15.09.2025
|09:00 – 17:00
|Unip
|Agenti economici: Statie Pompare | Alte detalii: casnici
|Luni, 15.09.2025
|09:00 – 17:00
|Urseni
|Agenti economici: SP III | Alte detalii: casnici
|Luni, 15.09.2025
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: Scoala , Primaria, str. Daliei, Crinului , Crizantemelor , Trandafirului, Lalelelor, Gladiolelor
|Luni, 15.09.2025
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Str. Gloria, Blv. Aviatiei Privighetorii , Ciocarliei , Mierlei , Vanatorilor
|Luni, 15.09.2025
|09:00 – 17:00
|Șipet
|Alte detalii: total
|Luni, 15.09.2025
|09:00 – 17:00
|Belinț
|Alte detalii: partial
|Marți, 16.09.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Poienitei, B-dul Dambovita (p), , Alte detalii: str. Orsova, str. Felix, str. Evutian Savin (p), str. Cugir (p), str. Dej (p), , Alte detalii: str. Nicolae Leonard (p), Aleea Gornistilor, B-dul Dambovitei (p), str. Frunzei (p), , Alte detalii: Olanescu C-tin, Splaiul Nicolae Titulescu (p), , Alte detalii: B-dul Revolutiei 1989 (p), str. Martir Leontina Banciu (p)
|Marți, 16.09.2025
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: Scoala, Primaria, str. Daliei Crinului, Crizantemelor, Trandafirului, Lalelelor , Gladiolelor , Zambilelor, Narciselor
|Marți, 16.09.2025
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str.Panselutelor
|Marți, 16.09.2025
|09:00 – 17:00
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Topografilor , Ecologistilor, Sala de Sport , Miresei , Horezu
|Marți, 16.09.2025
|09:00 – 17:00
|Rudna
|Alte detalii: total
|Marți, 16.09.2025
|09:00 – 12:00
|Crivina
|Alte detalii: total
|Marți, 16.09.2025
|09:00 – 17:00
|Cenad
|Alte detalii: partial
|Miercuri, 17.09.2025
|09:00 – 17:00
|Checea
|Alte detalii: partial
|Miercuri, 17.09.2025
|09:00 – 17:00
|Bara
|Alte detalii: total
|Miercuri, 17.09.2025
|09:00 – 17:00
|Dobrești
|Alte detalii: total
|Miercuri, 17.09.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Rusu Sirianu (p), B-dul 16 Decembrie 1989 (p), str. Kiriac Dumitru (p), Calea Sagului (p), , Alte detalii: Aleea Poiana Ruscai, str. Renasterii (p), str. Randunelelor (p), , Alte detalii: str. Martir doc. Ioan Muresan (p), str. Versului (p), str. Martir Marius Ciopec (p), str. Martir Varcus I. Claudiu (p), str. Martir Stanciu Ioan (p), , Alte detalii: str. Lorena (p), str. Alsacia (p), str. Basel (p), str. Geneva (p), str. Kogalniceanu Mihail (p), Aleea Avram Imbroane (p), str. Zurich (p)
|Miercuri, 17.09.2025
|09:00 – 17:00
|Lăpușnic
|Alte detalii: total
|Miercuri, 17.09.2025
|09:00 – 17:00
|Ohaba Lungă
|Alte detalii: total
|Miercuri, 17.09.2025
|09:00 – 17:00
|Dubești
|Alte detalii: total
|Miercuri, 17.09.2025
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Calea Chisodei (p)
|Miercuri, 17.09.2025
|09:00 – 17:00
|Giarmata
|Alte detalii: Primaverii , Gradinarilor, Str . Viilor , Concesionarilor , Tinerilor , Tineretului , Investitorilor , Junilor
|Miercuri, 17.09.2025
|09:00 – 17:00
|Beba Veche
|Alte detalii: partial
|Miercuri, 17.09.2025
|09:00 – 17:00
|Toager
|Alte detalii: total
|Miercuri, 17.09.2025
|09:00 – 17:00
|Crivobara
|Alte detalii: total
|Miercuri, 17.09.2025
|09:00 – 17:00
|Izvin
|Agenti economici: SC TEHNOTAB-RO SRL
|Miercuri, 17.09.2025
|09:00 – 17:00
|Cenad
|Alte detalii: partial
|Miercuri, 17.09.2025
|15:00 – 20:00
|Crivina
|Alte detalii: total
|Joi, 18.09.2025
|09:00 – 17:00
|Găvojdia
|Alte detalii: partial
|Joi, 18.09.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Ardealului (p), intr. Simionescu Virgil (p), , Alte detalii: str. Surorile martir Caceu (p), str. Padurarilor (p), Aleea F.C. Ripensia (p), , Alte detalii: B-dul 3 August 1919, str. Abrud (p), Aleea Ioan Dimitrie Suciu (p), Splaiul Nistrului (p), str. Zlatna (p), Str. Dacilor (p), , Alte detalii: str. Kiriac Dumitru, , Alte detalii: str. Ioan Slavici (p), str. Valiug (p), str. Eugen Cuteanu (p)
|Joi, 18.09.2025
|09:00 – 17:00
|Sânmihaiu Român
|Agenti economici: ANTARCTICA | Alte detalii: Statie Pompare, Zona intrare in Sanmihaiu Roman dinspre Utvin
|Joi, 18.09.2025
|09:00 – 17:00
|Beba Veche
|Alte detalii: partial
|Joi, 18.09.2025
|09:00 – 17:00
|Remetea Mare
|Alte detalii: Caridanio, Frisches, Str.a I – a , a II – a , a III – a , a IV – a
|Vineri, 19.09.2025
|09:00 – 17:00
|Săcălaz
|Agenti economici: Bioveti, Motul | Alte detalii: Radiocomunicatii , PF 22243 Hidro Bucova, Zona Tranzicasa
|Vineri, 19.09.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: Str. Labirint (p), , Alte detalii: b-dul Cetatii (p), str. Stelelor (p), str. Timis (p), , Alte detalii: str. Alunis (p), str. Pavlov (p), str. Vanatorilor (p), str. Oedip (p), str. Prutul (p), str. Berzei (p) str. Mures (p), str. Drubeta (p), str. Lidia, , Alte detalii: str. Timocului (p), str. Iorgovici Paul (p), str. Ion Creanga (p), str. Petre Ispirescu (p), str. Ludwig Von Ybl, str. Maresal Alexandru Averescu (p), , Alte detalii: Blv.Pestalozzi Iohan Heinrich Nr. 22, , Alte detalii: str. Dragos voda (p), str. Moise Dobosan (p), str. Vrancea (p), str. Horia (p), str. Macilor (p), str. Mircea cel Batran (p), str. Herta (p)
|Vineri, 19.09.2025
|09:00 – 17:00
|Buziaș
|Alte detalii: Gara CFR si locuintele din zona garii
|Vineri, 19.09.2025
|09:00 – 17:00
|Sânnicolau Mare
|Alte detalii: str.Panselelor , str.Cuza Voda , str.16 Decembrie 1989 , str.Independentei
|Vineri, 19.09.2025
|09:00 – 17:00
|Orțișoara
|Alte detalii: Rezerva Radio