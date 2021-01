“Torționarul” de la Secția 4 Timișoara, către subalternii săi: “Vă rog să vă echipați gros, să evitați să vă îmbolnăviți”

Comisarul Alin Popa, șef al Secției 4 Poliție Timișoara, a fost linșat mediatic pe baza unor propoziții scrise pe WhatsApp și prezentate trunchiat

O postare publicată vineri seară pe pagina de Facebook “Sindicatul Europol”, în fapt, un fragment de printscreen de pe un grup de WhatsApp al polițiștilor de la Secția 4 Timișoara, a fost preluată cu copy-paste în aproape toată mass-media locală și națională. Jurnaliștii au mers după fentă, așa cum se păcăleau și adversarii lui Hagi pe vremuri, nu l-a sunat nimeni pe cel incriminat, pentru a-i da ocazia să explice contextul în care a postat replicile ce-i fuseseră scoase din context, și nu și-a pus nimeni problema de ce a fost publicată de Sindicatul Europol doar o selecție de replici, cu “cuvintele-cheie” subliniate cu roșu ca pentru proști.

Comisarul Alin Popa, șeful Secției 4 Poliție Timișoara, a fost prezentat de propriul sindicat drept un torționar care își tratează subalternii aidoma modului în care erau tratați deținuții politici de către comuniști, a fost acuzat că își amenință, hărțuiește și că își bate oamenii din subordine, că este un individ abject, cu limbaj trivial și cu atitudine de interlop care nu are ce căuta în Poliția Română. Și toate acestea – să recunoaștem, acuzații extrem de grave, care pot schimba, sub presiunea mediatică, viața unui om – pornind de la ce?

De la câteva propoziții scrise de către comisarul Popa pe grupul intern de WhatsApp al Secției 4 și adresate unui subaltern, agentul de poliție Beniamin Ioja, propoziții pe care agentul le-a rupt din contextul întregii postări, le-a trunchiat și le-a trimis Sindicatului Europol, printscreen-ul fiind apoi rostogolit în toată mass-media. Culmea este că, dacă ar fi fost redată întreaga postare de pe grupul de WhatsApp al Secției 4 Poliție, concluziile trase despre atitudinea comisarului Popa ar fi fost diametral opuse, iar asta spune multe despre ușurința cu care poate fi linșat mediatic un om, despre ușurința cu care albul poate fi prezentat ca negru și viceversa.

Sub presiunea mediatică creată instantaneu, comisarul Alin Popa a anunțat că demisionează de la șefia Secției 4, însă reacția la fel de promptă a subalternilor, care au redactat o scrisoare deschisă în care i-au luat apărarea și pe care au semnat-o 43 din cei 50 de polițiști, l-a determinat pe domnul Popa să renunțe la demisie.

“Vreau să le mulțumesc colegilor pentru ce au făcut pentru mine! Nu-mi dau nici o demisie, să mă demită alții dacă consideră că am greșit”, ne-a declarat, duminică, comisarul Alin Popa, care tocmai împlinise sâmbătă vârsta de 40 de ani, în timp ce soția sa a făcut 38 în aceeași zi. A fost, probabil, cea mai tristă zi de naștere din viața lui Alin Popa, care s-a declarat însă de acord să discute cu “Renașterea bănățeană” și să-și expună punctul său de vedere pe marginea scandalului declanșat vineri seară.

“– Nu cred că are sens să vă spun ce-am făcut în Secția 4 și în cariera mea. Am Liceul Militar, am Academia de Poliție (absolvent în promoția 2003), am vreo 18 ani de meserie. Vă spun că eu țin la colegii mei din secție ca la copiii mei, vă rog să mă credeți. Acest Ioja Beniamin a fost repartizat la Secția 4 acum un an și ceva, a venit de la Tulcea. Acesta este un copil-problemă, nu știu cum a intrat în poliție și asta nu este doar părerea mea, ci a tuturor polițiștilor din secție (…) Vă povestesc un episod de când a venit la noi. El lucrează la siguranță publică și patrulare. Când mi-a venit dispoziția lui de mutare, eu am dat-o la secretariat, i-am zis doamnei comisar care este la Siguranță publică să-i facă actele necesare.

Îl cheamă doamna comisar la ea, îl întreabă cum se numește, el îi răspunde: <<Ioja Andrei>>. Ofițerul, are și ea vreo 14 ani vechime, îl mai întreabă: <<Ăsta e numele complet, mai ai vreun prenume?>>. <<Nu>>. OK, doamna comisar face demersurile, îl introduce în grupul secției, ca Ioja Andrei, apoi nu știu cine i-a spus, nu știu de la ce structură: <<Vezi că nu sunt actele făcute, că n-ai nici un Ioja Andrei acolo>>. << Cum să nu?!>>. <<Ai unul venit de la Tulcea>>. <<Da, dar nu Ioja Andrei îl cheamă?!>>. <<Nu, Ioja și nu mai știu cum…>>. Atunci doamna comisar l-a chemat la ea: <<Măi, baiatule, cum te numești?>>. <<Ioja Andrei>>. <<Dă-mi buletinul să văd!>>.

Îi dă buletinul, iar doamna zice: <<Păi aici scrie Ioja Beniamin Petru!>>. <<Da, șefa, dar știți, mie mi-a plăcut tot timpul numele ăsta și, dacă mi-a plăcut, eu așa mă prezint și prietenii mei din viața privată așa îmi zic, Andrei!>>. Vă dau cuvântul meu, pare decupat din filmele cu… Asta-i realitatea! După ce și-a obținut avizul de polițist rutier, Ioja l-a întrebat pe adjunctul meu: <<Eu am voie să-mi amendez membrii familiei?>>.

Acesta-i spune: <<Măi, băiatule, ești sănătos, ai ceva cu ei?! Amendează contravenienții, du-te pe stradă, pe cine greșește normal că ai voie să-l amendezi>>. Și-a amendat fratele, cumnata, s-au reclamat, au dosare pe la Biroul de control intern pe furt, pe șantaj, între ei. Colegii de la Siguranță publică dau cu subsemnatul la Biroul control intern… În ultimul an, acest individ a stat mai mult la Biroul control intern decât la secție, la lucru! (…)

Pe lângă faptul că am schimbat imaginea Secției 4 cât am putut de când am venit, am făcut un colectiv unit, un grup OK, eu sunt cu ei ca tatăl lor. Mă duc, bat palma cu ei, glumesc cu ei, le mai spun: <<Băi, săptămâna asta ne-au intrat patru furturi din auto pe raza secției. Dacă până joi-vineri nu prindeți hoții, sâmbătă, când mergem la fotbal, intru numai prin alunecare, chiar dacă vă luați concediu medical…

Voi nu puteți să mă faultați, că sunt șeful secției, dar eu vă mai dau la gleznă! La noi e o chestie de… Dom’le, mă duc cu ei la fotbal, chiar mi-au spus că sunt singurul comandant care dă câte două rânduri de bere și când e rândul lor, tot eu îl dau (…) Am un apartament cumpărat acum cinci ani, voi mai plăti rate încă 25 de ani la el, nu am nici cea mai mică problemă care să mi se reproșeze. Acesta-i stilul meu de a lucra cu oamenii, ne mai tachinăm, ne mai certăm, dar în sensul constructiv. Le-am spus că, la mine în birou când se vine, nu se vine în stilul <<Am venit cu ideile mele, plec cu ale șefului>>.

Nu, eu am conceptul că de la fiecare am ceva de învățat, chiar dacă am școală militară mai mult decât toți dintre ei. Și cei care sunt în vârstă nu au vechimea mea. Stau de vorbă cu ei, construim. Așa mă tachinez cu ei, e un stil de lucru, sunt apropiat de ei. Acest Ioja de multe ori a avut abateri disciplinare, nu grave, întârzieri la program, răspunsuri urâte adresate adjunctului meu, colegilor de la Siguranță publică, de la patrulare.

Colegii nu mai vor să facă de serviciu cu el! De multe ori m-am gândit că, dacă declanșez o cercetare disciplinară, printre măsurile care se pot lua este și diminuarea salarială, și amânarea înaintării în grad. Automat, dacă a fost găsit vinovat, la sfârșit de an primește <<Satisfăcător>>. De multe ori, l-am chemat la mine în birou, să-l urechiez verbal.

I-am zis: <<Măi, Beni, nu e OK ce faci, ești la început de carieră, la început de drum. Ai un colectiv OK, bagă-ți mințile în cap!>>. <<Ce-i, șefu’, ce-am făcut?>>…

– Explicați-mi, vă rog, contextul în care ați scris acele replici pe grupul de WhatsApp.

– Se fac filtre la comunele carantinate. Secția 4 a primit două locații. Dispoziția primită de noi a fost ca ambii polițiști (un polițist și un jandarm) să stea în filtru și să verifice mașinile continuu. Eu am venit în întâmpinarea lor! (…) Întâmplarea face că stau în Dumbrăvița.

Trec într-o dimineață, când vin la serviciu, Ioja cu jandarmul amândoi în mașină – nu în filtru! -, fără mască pe față, contrar dispoziției primite, ei stăteau în mașină și butonau telefoanele! N-am putut să mă opresc la ei, voiam să evit o scenă deranjantă tot pentru noi, pentru instituție. Vă dați seama, oamenii trec, eu, în civil – prin natura funcției, lucrez în civil – scot polițiștii din mașină, ei stau drepți și eu îi cert… Nu dă bine la imaginea noastră, a instituției.

Când trec înapoi peste două ore, pentru că aveam de scos un document din Dumbrăvița, la fel, ei erau în mașină, butonau telefoanele! Mă întorc peste 40 de minute, ei tot acolo în mașină! L-am sunat pe șeful de birou, care e adjunctul meu, și i-am spus: <<Măi, sună-l pe Ioja și spune-i să coboare din mașină!>>. El avea și pe cap un fes cu Nike, o căciulă, oricum nu era regulamentar. Șeful de birou i-a solicitat un raport, iar el știți ce a scris în raport: <<Nu știu ce vreți să insinuați, aveți ceva cu mine?

O singură dată am intrat în mașină în opt ore, să mânânc un covrig, și atunci a intrat și jandarmul după mine, nu puteam să-l dau afară pe jandarm>>. Ca să vedeți tupeu maxim! Așa am ajuns să scriu pe grupul nostru de WhatsApp că îl duc la sala de sport și îl bat… Colegii chiar se amuzau, îmi mai trimiteau în privat <<Șefu’, vedeți că s-a îngrășat un pic Ioja, dumneavoastră ați slăbit, să nu dea cu dumneavoastră pe jos, pe tatami…>>. Dar totul s-a luat la modul acesta, ca între colegi, pe grupul secției, care trebuia să rămână între noi, la fel ca multe alte discuții, ca atunci când, în loc să-i fac acte disciplinare, l-am chemat la mine ca să-l urechiez verbal, să-i spun că nu e bine ce face.

I-a exasperat și pe ceilalți colegi, mi-au spus: <<Șefu’, noi nu mai mergem cu el la 112, dă amenzi și ne reclamă oamenii! Noi vrem să venim la lucru să ne facem treaba, nu să stăm să dăm toți declarații pentru Ioja>>. Acesta este Ioja Beniamin, pe care nu l-am bătut niciodată! Vă mai spun ceva. La noi în poliție nu se mai dau prime de vreo zece ani. În decembrie 2017, după șase luni de la momentul în care am venit șef la Secția 4, la patru colegi din cadrul secției, înainte de Sărbători, i-am chemat la mine în birou și le-am dat câte un plic cu 500 de lei din banii mei – nici soția mea nu știe de acest lucru!

Le-am spus: <<<Măi, oameni buni, ați fost printre cei mai disponibili când a fost nevoie să veniți noaptea, sunteți polițiștii cu cele mai bune rezultate, trebuie să vă diferențiez cumva de ceilalți. La venirea mea în secție, ați fost primii care ați percutat la ceea ce vreau eu să însemne o secție de poliție, nu cum am găsit-o!>>. Când au deschis plicurile, le-au dat lacrimile: <<Șefu’, nu se poate așa ceva!>> și au vrut să lase plicurile.

O să vadă acum și nevastă-mea, când o să scrieți, că ea nu știe, și o să-mi zică: <<Băi, boule, mie nu mi-ai luat nimic și le-ai dat la ăștia 2.000 de lei!>>. Acum patru ani erau bani, și acum 2.000 sunt bani. Acesta sunt eu, torționarul, așa cum m-am făcut la Antena 3… Nu poți să-ți bați joc de cariera unui om cu opt ani de școală militară, 18 ani de carieră, mi-am sacrificat sănătatea, familia, fata de șase ani, am fost tot timpul gata să răspund la telefon, la orice oră.

Le-am spus: <<Dacă aveți o speță mai delicată și credeți că nu o gestionați, sunați-mă pe mine! Măi, poate nu o știu nici eu, poate că spun să faceți rău, dar în momentul în care m-ați sunat pe mine, v-ați pasat responsabilitatea>>: <<Dom’le, l-am anunțat pe șeful secției!>>. Iese bine, e meritul vostru – <<Băi, cine a fost la fața locului?>>. <<Au fost Ionescu și Popescu>>. <<Doi polițiști extraordinari, bravo!>>. Dacă nu iese bine: <<Băi, cine a fost la fața locului?>>. <<Ionescu și Popescu>>. <<Băi, au făcut-o praf!>>. <<Nu, dom’le, noi l-am sunat pe șeful secției, așa ne-a spus să facem>>.

Asta fac eu pentru ei, zi și noapte, și să ajung eu acum, pentru un nenorocit, căruia i-am făcut numai bine, și pentru o postare în glumă… Apropo: cei patru colegi, când au lăsat plicurile cu cei 500 de lei, exact același tip de adresare am avut-o și față de ei: <<Băi, luați plicurile, cât sunteți de mari și mă vedeți de mic, mă pun cu bătaia pe voi de vă găsesc dracii! Vă duceți cu ochii vineți acasă la neveste! Luați plicurile, că le meritați, ați muncit, trebuie să fac o diferență între voi și ceilalți. Dacă statul nu vă dă, nu știu dacă o să-mi permit de fiecare Crăciun sau Paște, dar asta e aprecierea mea pentru voi>>. Poate ceilalți colegi or să se supere mâine pe mine, când vor afla, că nu am avut să le dau la toți, de unde să le dau?

– Expresia pe care ați folosit-o, “Dacă nu-ți revii și mai furi curent cât lucrezi la S4, te bat de vorbești singur pe stradă”, cum se traduce?

– Când zic că cineva fură curent înseamnă că acela nu face nimic și își ia salariul degeaba. Foarte mulți colegi din sistem fură curent… Așa i-am zis lui Ioja și mai am eu vreo doi, cărora le-am zis mai în glumă: <<Băi, când vă duceți astăzi la bancomat, să vă ridicați salariul, să vă trageți o glugă pe cap, să nu apăreți pe imagini când scoateți banii, că jumătate sunt furați…>>.

<<Haideți, șefu’, chiar așa, că am făcut și eu ceva luna asta…>>. <<Băi, tu nu trebuie să faci ceva, mă, tu trebuie să faci totul pentru instituția asta!>>.

– Aș vrea să reveniți la filtrele pe care trebuie să le faceți și cu referire la care ați început acea postare pe WhatsApp.

– Cei doi, Ioja și jandarmul, erau în filtru, trebuia să verifice declarațiile oamenilor care ieșeau din Dumbrăvița, nu să stea în mașină, pe telefoane.

Nu s-a trezit șeful secției de nebun să spună că îl rupe cu bătaia, n-am spus-o la modul agresiv, am vrut doar să reacționeze, să conștientizeze, să-l responsabilizez cumva, că omul trăiește în lumea lui, acest Ioja Andrei, între ghilimele.

– La ce vă refereați când îi cereați lui Ioja să pornească rampele luminoase?

– Am primit dispoziția ca pe timpul nopții toate echipajele să meargă cu rampele luminoase pornite – adică doar luminile speciale, fără sunet, adică doar girofarul – pentru a putea fi observate mașinile de poliție și, astfel, să fie descurajați cei care vor să iasă din localitățile carantinate fără să se încadreze în situațiile prevăzute de lege.

Ideea nu este să îi sancționezi pe oameni, să îi amendezi, ci să-i descurajezi și să îi determine să facă cale întoarsă, dacă te văd de la sensul giratoriu de dinainte de Decathlon. Scopul nu e să îi dau omului 1.000 de lei amendă, ci să-l fac să stea în comuna lui atâta vreme cât e carantină și să iasă doar în scopurile prevăzute de lege. Ei, la o zi după ce l-am găsit pe Ioja de trei ori în mașină, în loc să stea în filtru, că atunci am scris pe WhatsApp și de rampele luminoase, că n-am mai putut, a doua zi, am găsit mașina de poliție ascunsă după duba jandarmeriei!

La 7,30 e încă întuneric, dacă nu știam să mă uit, nici nu vedeam mașina poliției acolo! Și atunci i-am scris să pornească dracului rampele luminoase, să vadă lumea mașina poliției! (…) Singura greșeală pe care mi-o imput este că nu l-am băgat într-o cercetare disciplinară, dar mi-am zis că și-așa este mai necăjit, suntem și puțini, avem deficit de personal…”.

L-am sunat și pe agentul de poliție Beniamin Ioja, i-am trimis și mesaje, pentru a-l ruga să discute cu noi despre acest scandal, dar nu ne-a răspuns. În momentul în care o va face, vom reveni cu punctul lui de vedere.