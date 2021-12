Timişorenii se întorc la raţie: abonaţii Colterm primesc căldură cu zece grade mai puţin decât în iernile trecute

Zilele trecute, primarul Dominic Fritz anunța, pe pagina personală de Facebook, că a mai demarat un proiect impresionant: înființarea Asociației de Promovare a Timișoarei. Această nouă structură pare să fie exact ce le lipsește zecilor de mii de timișoreni abonați la Colterm, care, odată cu răcirea vremii, își mai pun o haină pe ei. Dar nu afară, ci în casă.

Apă caldă sau ceai răcit în calorifere?

După ce își făcuseră un obicei din a anunța, tot pe Facebook, avariile la care se lucrează, reprezentanții Colterm, sătui probabil să îi tot ia lumea în șuturi, au luat o pauză. La ultima postare, datată 25 noiembrie, comentariile oamenilor reflectă fidel starea de spirit din rândul abonaților Colterm.

Redăm câteva dintre acestea, cu precizarea că sunt făcute în ultimele patru-cinci zile, adică exact în momentele în care primarul Fritz își prezenta cu fast ultima găselniță: “După cele 15-16 ore de colaps total de ieri, caloriferele nu se pot numi nici măcar dezmorțite în Bălcescu. Ne puteți spune ce se întâmplă sau sezonul ăsta chiar mergem pe varianta exterminării? E decembrie, dacă mai e necesar să reamintesc. Dacă supraviețuim, pentru ce anume plătim facturi?”;

“E inadmisibil….afară e tot mai frig și nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește gradele din calorifere. Totuși, ar trebui să se furnizeze căldură populației, nu ceai răcit în calorifere. Zona Circumvalațiunii”;

“Oh, dar la mine s-a schimbat. E mult mai rău decât zilele trecute, când era <doar rau>. Gradele din calorifere, după ce au dispărut complet, nu mai ajung să dezmorțească decât țeava ce duce spre calorifer, iar apa caldă a dispărut complet, nu e <doar rece>…”;

“Pe strada 1 Decembrie e ger în casă, deși NU e menționată (n.r. – avaria) în acest anunț făcut în ultimul moment. Să vă fie rusine pentru acest sezon al groazei: ne-ați terorizat, umilit și îmbolnăvit sub tot soiul de pretexte! Proiectul pe care îl menționați prevede textual – și verificabil pe site-ul PMT – lucrări care se desfășoară în sezonul cald! E DECEMBRIE! Vă bateți joc de sănătatea abonaților de luni de zile!;

“În Bălcescu idem, plus <lucrări pe fonduri europene> în miez de iarnă și pandemie. Înghețăm în casă, nu avem apă caldă, nu se deplasează nicio echipă la sesizări repetate la infinit pentru constatare și soluționare la fața locului. E decembrie, situația inacceptabilă durează de mai bine de 2 luni, a trebuit să ne mutăm de acasă pentru a putea supraviețui și a nu ne pierde locul de (tele)muncă. Tratamentul e inuman, totală lipsă de implicare și responsabilitate. Nu are sens să mai menționăm drepturile și obligațiile stipulate prin contractul de furnizare, e ridicol”;

“Ne explicați, vă rugăm, dacă nu deranjăm prea mult, de ce pe Take Ionescu, mai exact la PT 21, din nou nu dați căldură???!!! Din nou!! În casă e frig ca dracu’!! Aveți totuși de gând să dați căldură în mod decent iarna asta sau continuați cu bătaia de joc??!!!”.

Unde-s căldurile de altădată?

Printre toate aceste comentarii ale timișorenilor s-a strecurat o singură reacție lapidară a Colterm-ului, care, în 10 decembrie (fix ziua anunțului lui Fritz cu înființarea Asociației de Promovare a Timișoarei), le comunica abonaților ajunși la capătul răbdării că “temperatura de plecare din punctele termice este de 42,5 grade”.

Așadar, apa caldă care pleca din punctele termice spre caloriferele timișorenilor era, în 10 decembrie, de 42,5 grade, temperatură care scade inevitabil până ajunge la destinație cu vreo două-trei grade, astfel că, practic, căldura din calorifere nu depășea 40 de grade.

Acum, la zero grade afară, apa caldă trimisă spre caloriferele timişorenilor oscilează între 42,5 şi 44,5 grade

Am solicitat, luni, conducerii Colterm, prin intermediul purtătorului de cuvânt, să ne comunice situația la zi, mai precis, ce temperatură are – atât ziua, cât și noaptea – apa caldă plecată din punctele termice. Am aflat, astfel, că și ziua, și noaptea, se furnizează căldură la temperatura de 44,5 grade.

Cu alte cuvinte, indiferent că afară sunt 2-3 grade ziua sau 0 ori -1 grad noaptea, Colterm asigură aceeași temperatură de 44,5 grade, care, mai spune compania de termoficare, va crește treptat în nopțile următoare. Doar că, tot treptat, și frigul de-afară se va accentua, astfel că timișorenii tot atâta căldură vor avea în locuințe. Adică atât cât să supraviețuiască, cum se plângeau oamenii pe rețelele de socializare.

Asta fiindcă temperatura de 44,5 grade pe care o asigură Colterm la -1 grad este cu fix 11,5 grade mai mică decât cea normală! Da, pentru a consuma cât mai puțin combustil pentru încălzirea apei, astfel încât să îi ajungă cât mai mult timp banii, Colterm a decis să reducă substanțial temperatura apei care ajunge în caloriferele abonaților. De aici și senzația oamenilor că nu au căldură, ci ceai răcit în calorifere…

Un grafic oficial al Colterm din urmă cu mai bine de zece ani, intrat în posesia noastră, relevă o corelare a temperaturii exterioare cu cea a apei calde plecate din punctele termice spre calorifere. Astfel, pe-atunci, dacă afară erau 10-12 grade, Colterm asigura o temperatură a apei pentru încălzire de 43-45 de grade, adică aceeași temperatură pe care o primesc acum timișorenii la minus 1 sau 2 grade! Iar pe-atunci, la temperaturi de -1 sau -2 grade, căldura urca la 56-57 de grade! Altă viață, nu-i așa?

În trecut, la zero grade afară, Colterm furniza căldură de 55 de grade