Timișoara țintește sus! Concurs de darts cu participare gratuită și deschis tuturor studenților

Sport
Publicat în de Darius Petru
Darts Club Timișoara organizează sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 12, concursul „Timișoara țintește sus”.

Evenimentul va avea loc în holul principal al Universității de Vest, iar participarea este gratuită și deschisă tuturor studenților, nu doar celor de la UVT.

Sunt invitați să participe atât băieți, cât și fete, indiferent de nivelul de experiență în darts.

Proiectul „Timișoara țintește sus” este inclus în programul „Orașul în mișcare” și este finanțat de Municipiului Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara (SCM Timișoara).

La sfârșitul lunii septembrie, Darts Club Timișoara a organizat un eveniment similar la Școala Duală Banat.

