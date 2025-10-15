Ce se întâmplă, de fapt, în parcarea de pe DN 6, la Izvin?

Deși este destinată șoferilor care au nevoie de o pauză, parcarea de pe DN 6, la Izvin, a ajuns să fie folosită tot mai des ca loc de depozitare ilegală a deșeurilor voluminoase.

Amenzile, camerele de supraveghere sau mediatizarea persoanelor care abandonează deșeuri în parcări nu par să descurajeze acest obicei prost.

Mai mult, parcarea de pe DN 6, la Izvin, pare să atragă ca un magnet persoanele care abandonează deșeuri voluminoase.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP Timișoara) a mediatizat mai multe cazuri (persoane surprinse de camere de supraveghere) de abandon de deșeuri voluminoase în parcarea de la Izvin.

Cu toate acestea ”deșeuri voluminoase, ambalaje de carton, resturi care evident nu provin din ceea ce se strânge într-o mașină după o călătorie, au fost din nou depozitate în tomberoanele din parcarea de pe DN 6, la Izvin”, transmite DRDP Timișoara.

CITEȘTE ȘI: STPT avertizează asupra unei pagini de Facebook care induce în eroare publicul

Parcările de pe drumurile naționale, reamintesc reprezentanții DRDP Timișoara, nu sunt rampe de gunoi.

Conform OG 43/1997, art. 43, este interzisă aruncarea sau depozitarea deșeurilor în zona drumurilor publice, în afara celor rezultate din oprirea sau staționarea temporară a participanților la trafic.

Fapta a fost surprinsă, și de data aceasta, de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost transmise Poliției Recaș pentru a sancționa persoana care a depozitat sacii cu deșeuri.

Sursa foto: DRDP Timișoara