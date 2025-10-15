Doi mari literați timișoreni au plecat în eternitate

Două nume mari ale literaturii naționale, ambele legate indisolubil de viața spirituală și civică a Timișoarei și a regiunii noastre – este vorba despre Paul Eugen Banciu și Alexandru Ruja, amândoi fiind totodată și colaboratori de cursă lungă ai cotidianului Renașterea bănățeană și ai suplimentului său cultural Paralela 45 – au trecut în eternitate zilele trecute, lăsând un gol ireparabil în mediul cultural din această parte de țară.

Născut la 30 noiembrie 1943, la Botoșani, Paul Eugen Banciu s-a impus în literatura română în primul rând ca un romancier de forță, șapte dintre romanele sale fiind recompensate cu premii ale Uniunii Scriitorilor din România, iar unul (performanță rarisimă pentru un prozator) fiind chiar ecranizat, ceea ce l-a propulsat în lumea cinematografiei ca un scenarist de prin rang.

Dar Paul Eugen Banciu a marcat viața culturală a Timișoarei și din postura de redactor-șef al revistei Orizont, respectiv, din cea de director al Bibliotecii Județene Timiș sau de reprezentant al creatorilor din regiune în conducerile centrale ale breslelor scriitorilor, jurnaliștilor și bibliotecarilor. A deținut, din 2014, titlul de Cetățean de onoare al municipiului Timișoara.

La rândul său, Alexandru Ruja, născut la 20 iulie 1944 la Pădureni, Timiș, s-a remarcat la nivel național și internațional drept unul dintre cei mai valoroși critici și istorici literari, contribuțiile sale la valorizarea patrimoniului literar românesc fiind răsplătite cu numeroase distincții academice, printre care Premiul ”Titu Maiorescu” acordat de Academia Română.

Totodată, Alexandru Ruja a contribuit decisiv la activitatea unor foruri academice precum Societatea de Științe Filologice din România, Societatea Enciclopedică a Banatului sau Societatea Internațională Thalia Germanica, deloc în ultimul rând afirmându-se ca inițiator de școli literare prin co-fondarea unor cenacluri de marcă la Timișoara și Arad.

Dumnezeu să-i odihnească!