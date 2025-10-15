STPT avertizează asupra unei pagini de Facebook care induce în eroare publicul

Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) informează că pagina de Facebook intitulată „Transport public în Timișoara” nu aparține instituției și nu are nicio legătură cu STPT.

”Conținutul publicat pe această pagină este fals și urmărește să inducă în eroare publicul, promovând informații neadevărate privind transportul public gratuit sau abonamente inexistente.

Vă rugăm să vă informați doar din sursele oficiale ale STPT și să nu furnizați date personale sau financiare către astfel de conturi false”, transmite societatea.

Pagina oficială a Societății de Transport Public Timișoara poate fi găsită la adresa: facebook.com/stpt.ro.