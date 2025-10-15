Timișorenii de pe Take Ionescu și Calea Șagului se revoltă împotriva administrației USR, care desființează sute de locuri de parcare

Operațiunea de a crea “coridoare verzi” și benzi speciale pentru autobuze a fost anunțată de edilii Timișoarei încă de anul trecut. Sub acest pretext dispar sute de locuri de parcare, iar rezidenții din zecile de blocuri de pe două dintre cele mai circulate artere din Timișoara rămân fără parcări.

Asta în condițiile în care 99% dintre ei au deja plătit abonament de tip rezidențial la Timpark, dar nu vor mai avea unde să își pună mașinile.

Prima avertizare a venit pe 25 iulie 2025, când viceprimarul Ruben Lațcău aunuța optimizarea traficului pe bulevardul Take Ionescu. Asta însemna, în traducere liberă, desființarea câtorva sute de locuri de parcare. Pentru a nu enerva populația, totul a fost frumos ambalat.

Cei aproximativ 14.000 de timișoreni care circulă, zilnic, cu transportul în comun pe bulevardul Take Ionescu vor călători mai rapid. Se desființează locuri de parcare. Autoritățile locale speră astfel să reducă blocajele pentru autobuzele de pe traseu. Nu vor fi afectate benzile de circulație pentru mașini. Însă vor dispărea zeci de locuri de parcare. Asta spuneau reprezentanții Primăriei Timișoara.

„Avem multe zone în oraș unde autobuzele se blochează în trafic, împart aceleași benzi cu mașinile și reușesc cu greu să treacă de unele intersecții — uneori abia după două – trei reprize de roșu la semafor. Începem pe bulevardul Take Ionescu aceste amenajări care vor permite autobuzelor să ocolească mașinile din coloană și să poată pleca din fața semaforului cu câteva secunde înainte, reducând semnificativ timpul de așteptare. Este încă un pas spre un transport public mai rapid și mai previzibil, fără să afectăm circulația generală, care va rămâne în continuare pe două benzi pe sens”, a declarat viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău.

Timișorenii de pe Take Ionescu strâng semnături și se pregătesc de protest

În realitate, pentru a putea elibera prima bandă de circulație, pe ambele sensuri ale bulevardului, cei de la primărie au declanșat o operațiune de decapare și reasfaltare, pe 2 octombrie 2025. Decaparea și asfaltarea mai bagă degeaba niște milioane de lei în buzunarele SDM, societate în subordinea primăriei, deși asfaltul nu este deteriorat și nu sunt gropi, deci nu era nevoie de o reasfaltare.

Astfel, fără ca oamenii să se revolte că locurile pentru care au plătit dispar peste noapte, pentru că se lucrează noaptea. Pretextul e că, lucrând noaptea, nu se încurcă circulația. De fapt, banda unu este închisă și ziua, din cauza lucrărilor și a utilajelor parcate, iar cozile de mașini, autobuze și troleibuze sunt kilometrice, se circulă foarte greu.

La fel de important este că, traficul fiind blocat, ambulanțele dar și autospecialele de pompieri de la Detașamentul 1, unde e și sediul ISU Banat, pe Strada Înfrățirii, trebuie să facă ocoluri pe rute alternative, pierzând minute prețioase la intervenții și operațiuni de salvare.

Mai mult, locuitorii din blocurile de la bulevard, cât și de la cele din spate s-au trezit cu notificări pentru a se prezenta la Poliția Locală, unde se inventariază situația garajelor din spatele blocurilor, pentru a vedea numărul lor, regimul de proprietate și unde vor avea loc demolări pentru a crea locuri de parcare…

Impactul pe Take Ionescu nu este de câteva zeci de locuri de parcare, cum susțin cei din primărie, ci de câteva sute, pentru că e vorba de minim zece scări de bloc și de câteva sute de automobile.

Oamenii s-au organizat de abia după ce utilajele au intrat în acțiune. Asociațiile de proprietari de pe Take Ionescu 11-13, sc. A, sc. B, Take Ionescu 6 și Take Ionescu 10-16 au formulat către primărie o cerere de reevaluare a beneficiilor proiectului.

Puțin tardiv, însă o acțiune reușită în instanță, poate obliga primăria să lase locurile de parcare, așa cum cer și normativele legale conform Ordinului nr. 119/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – numărul minim de locuri de parcare pentru construcții (rezidențiale, comerciale, publice etc.) este reglementat de Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme (NP 24-2023), normele urbanistice din Codul Civil (art. 606–615), iar la nivel de oraș prin hotărârile CL Timișoara nr. 457/17.10.2023 și HCL nr. 20/25.01.2022 (modificată prin HCL nr. 309/25.07.2023 și HCL nr. 7/2025).

“CERERE DE REEVALUARE BENEFICII PROIECT

Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

În atenția: Domnului Primar al Municipiului Timișoara Dominic Fritz

Domnului Viceprimar Ruben Laţcău

Domnului Mihai Florescu Director general, Direcția Generală de Investiții și Mentenanță

Obiect: Solicitare de reevaluare a beneficiilor proiectului privind desființarea parcării și instituirea benzilor de preselecție pe Bd. Take Ionescu

Subscrisele Asociații de Proprietari, reprezentând locatarii imobilelor situate pe Bd. Take Ionescu, dorim să mulțumim dlui Viceprimar Ruben Laţcău pentru vizita efectuată ȋn data de 02.09.2025. A fost o discuție constructivă.

Au fost menționate atât de multe proiecte benefice, pe care administrația le are în plan (tren metropolitan, contractarea unei firme israeliene pentru modificare algoritmi trafic etc).

Asociațiile noastre sunt foarte interesate să fie implementate, fiind direct afectați de poluarea fonică și cu noxe.

Suntem alături de municipalitate în crearea unui oraș mai verde. La întâlnire ni s-a comunicat că există studii și simulări care au demonstrat că mijloacele de transport ar economisi și 2 minute.

Dar aceste studii au fost făcute ȋn 2023, momentul anunțării acestei schimbări.

Multe proiecte de optimizare au fost implementate cu succes și au reușit să scoată din traficul din oraș. În așteptarea următoarei întâlniri, în spiritul transparenței, am dori să prezentăm următoarele:

1. O mare parte din traficul din 2023, momentul realizării studiilor, a fost scos de pe Bd. Take Ionescu/Simion Bărnuțiu datorită proiectelor de infrastructură (Centura Sud deschisă ȋn 10 septembrie 2024) și alte proiecte realizate de municipalitate care 1 au avut un impact indirect și asupra traficului din zonă.

De asemenea Aquatim a finalizat ȋn noiembrie 2023 lucrările majore de reabilitare și legături conducte la intersecția Bulevard Take Ionescu cu str. A Popovici urmate de asfaltare drum/trotuare SDM ȋn 2024.

Pasajul Solventul, un important proiect realizat de această administrație, realizat în proporție de 80%, cu deschidere estimată spre finalul anului 2025 ar trebui să redistribuie fluxurile fără a trece prin axele centrale. Alte proiecte sunt în faza de desemnare ofertant/exproprieri.

2. Conform Google Maps, aplicație care are informații despre trafic ȋn timp real, traficul pe Take Ionescu este fluent (a se vedea screen shot-uri de la orele de vârf din prima zi de școală – următoarele zile respectă același model de trafic).

Excepția a apărut miercuri, 10 septembrie, când a plouat (pe Bd. Take Ionescu pentru doar 30 minute!) și întreg traficul a fost paralizat în oraș ca de obicei. Acest ambuteiaj excepțional are un impact neglijabil, căci mijloacele de transport de pe Take Ionescu au o frecvență în trafic la orele de vârf de 13/15 minute, în cazul a foarte puține linii, crescând la 30 minute-60 minute pentru majoritatea.

Primăria Municipiului Timișoara are acces la camerele video de pe Bd. Take Ionescu unde, așa cum a fost afirmat public, ȋn moment de trafic infernal mulți șoferi trec pe roșu și vor bloca intersecția (autobuzul chiar dacă va pleca primul, mai repede, nu are unde să se încadreze) .

Notă: Traseul nu apare cu culoarea ROȘIE pe Goole Maps. Se circulă ȋn condiții bune de trafic. Nu mai vorbim de un trafic lent!

A se vedea și înregistrarea cu traficul de pe Take Ionescu în orele de vârf: Video Trafic TakeIonescu- bastion

✓ Traficul este fluent. La culoarea roșie a semaforului (1 minut si 30 secunde direcția Take Ionescu –Bastion), mașinile se strâng la semafor. Nu este trafic congestionat ci controlat cu ajutorul semaforului! Autobuzul, chiar dacă ar fi primul la semafor ar trebui să astepte până se face culoarea verde (1 minut si 20 secunde – presupunând că i se va da unda verde cu 10 secunde mai repede).

✓ Dacă un autobuz ar apărea ȋn coloană de mașini (ar fi ultimul de exemplu), scenariu pe care benzile de preselecție ȋncearcă să ȋl optimizeze, ar trece fără a fi nevoie de banda de preselecție (a se vedea ultima masină neagra minutul 1:50 din video). Maxim, ar putea salva câteva secunde pe care le pierde în trafic la următorul semafor din sensul giratoriu Punctele Cardinale (nu există undă verde pe o direcție)

✓ A se vedea autobuzul galben asteptând la semafor (minutul 02:20). Așa cum a fost menționat mai sus, majoritatea secundelor salvate vor fi pierdute asteptând la următorul semafor. Mașinile sunt mai mici și mai agile. Eventuala coloană de mașini depășită prin crearea benzilor de preselecție va depăși autobuzul pe Take Ionescu, Popa Șapcă, Oituz, drumuri cu două benzi de circulație

3. Dacă mijlocul de transport poate pleca cu 10 secunde mai devreme (direcția Take Ionescu -> Bastion) fără să se modifice timpii de așteptare la alte semafoare, înseamnă că traficul nu este optimizat pe acest sens și toate vehiculele pot pleca mai devreme la semafor . TOT traficul poate fi optimizat (inclusiv beneficii pentru mijloacele de transport).

Totodată ați reduce mult poluarea în zonă (prin reducerea noxelor mașinilor în staționare). Dacă autobuzul electric de 18 metri sau mai multe pot pleca mai repede, fără sa blocheze traficului de mașini (nu este nevoie de nicio ajustare a timpilor de așteptare conform celor spuse la întâlnire) atunci și mașinile mici pot pleca mai repede fără să creeze ambuteiaj în intersecția următoare.

4. Benzile de preselecție sunt create special pentru a favoriza transportul public dar nu pot fi găsite plângeri ale utilizatorilor referitoare la traficul congestionat de pe Take Ionescu.

Ȋn schimb, pot fi identificate următoarele probleme reale ale lor, probleme la care municipalitatea lucrează: I. II. III.

Informații insuficiente – călătorii nu știu exact când ajunge vehiculul. Există o aplicație de tracking a mijloacelor de transport dar metoda nu e la fel de eficientă ca și afișajul electronic a timpului pentru toate mijloacele de transport din stația respectivă.

Probleme apar ȋn toate țările pe anumite rute, de exemplu accidente, dar li se dă posibilitatea utilizatorilor, prin afișaj digital, să aleagă un alt autobuz dacă cel staționat în trafic nu mai ajunge la timpul din program; Frecvență redusă și supraaglomerare dimineața – mijloacele de transport, în alte țări, utilizate masiv au și frecvență de câteva minute maxim 5 si nu 13/15 minute sau mai mult; Vehicule vechi si dotări insuficiente – dar este vizibil deja efortul actualei administrații să înlocuiască flota pe fonduri europene

5. Alte explicații necesare :

I. Cum va fi afectat bugetul Timpark prin desființare locurilor de parcare? Da, rezidenții din zonă vor continua să își achiziționeze abonamente așa cum au spus unii la întâlnirea noastră. Dar contribuția masivă la buget în zona roșie vine de la plata cu ora, 2 lei/oră (minim 30 minute sunt taxate)! Nu mai găsesc loc, nu mai contribuie la bugetul local, ci la privat!

În ziua în care primăria a dorit să spele strada/parcarea de Take Ionescu, nicio mașină parcată nu aparținea rezidenților, dar parcarea era plină. Atât de mulți bani se pierd căci rotația mașinilor este mare și parcarea este mereu plină!

II. III. IV. Solicităm: De ce această măsură va avea un impact indirect asupra gradiniței 33 și asupra școlii primare 16? Mașinile nu vor dispărea odată cu dispariția parcării, ci presiunea se mută de pe Bd. Take Ionescu pe străzile adiacente.

Părinții care se grăbesc de la/la serviciu nu vor mai găsi niciun loc legal de parcare ci vor bloca zona/parca ilegal.

Dacă ar fi putut utiliza mijloacele de transport ȋn comun, ar fi făcut-o deja. De ce va crește poluarea ȋn zonă? Mașinile nu vor dispărea, ci vor face multe ture ȋn zonă ȋn speranța că vor găsi un loc liber.

Mentalitatea se schimbă cel mai greu. Este parcarea privată de la mall sau din complexul rezidențial din zonă o soluție reală? Categoric nu! Oferirea unei parcări făcute de municipalitate ȋn zonă din banii de taxe ar suna altfel.

Să nu uitam, taxele și implicit contribuțiile persoanelor fizice/juridice la bugetul local (impozitul pe clădiri, impozitul pe mijloace de transport, impozitul pe venit, etc) cresc și vor continua să crească substanțial (ex. trecerea la impozitare la valoarea de piață cu impact major asupra zonei centrale).

Ce partid politic nu va profita de această modificare și nu va condamna public această abordare?

▪ Refacerea studiilor care să reflecte noile condiții de trafic pe tot traseul mijloacelor de transport (ambuteiajul poate fi mutat în altă parte pe traseu)

▪ Evaluarea scenariului de optimizare a traficului de vehicule (nu doar a mijloacelor de transport) fără desființarea parcării pe direcția Take Ionescu -> Bastion, incluzând beneficiile asupra mediului (scăderea poluării) și banii obținuți din parcare

▪ Organizarea unei întâlniri formale/dezbateri publice cu participarea societății civile și a reprezentanților asociațiilor noastre înainte de orice decizie finală Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte clarificări și vă asigurăm de întreaga noastră considerație”, se arată în cererea semnată de președinții asociațiilor de proprietari de pe bulevardul Take Ionescu.

Este în desfășurare și o amplă acțiune de strângere de semnături de la riverani și de la toți cei afectați de desființarea parcărilor.

Intervenția avocatului Clipa

Renumitul avocat timișorean Cristian Clipa a expus un punct de vedere și mai multe semne de întrebare vizavi de acțiunea primăriei și de legalitatea acesteia. Clipa este o voce cunoscută iar astfel de intervenții sunt rare, el expunând probleme doar asupra cărora este foarte bine documentat. În plus, ca și rezident în zona vizată, el este direct afectat.

“În atenția concetățenilor mei, care locuiesc pe B-dul Take Ionescu din Timișoara,

Cu privire la lucrările stradale efectuate pe B-dul. Take Ionescu din Timișoara,

Dat fiind faptul că mai mulți concetățeni și-au manifestat nemulțumirea în legătură cu lucrările stradale executate pe B-dul. Take Ionescu din Timișoara și, respectiv, cu intenția Primăriei de a suprima locurile de parcare auto adiacente trotuarelor de pe acest bulevard, îmi permit să atrag atenția asupra câtorva împrejurări:

1. Care este – că nimeni nu prea știe și nici nu prea vrea să ne spună – autorizația de construire în baza căreia aceste lucrări se execută?

2. Dacă mai sus arătata autorizație de construire a fost emisă în baza Planului Urbanistic General adoptat de CLMT în 2023, ar trebui să ne întrebăm când a fost emisă această autorizație de construire, înainte sau după suspendarea judecătorească a PUG ului?

3. Dacă autorizația de construire a fost emisă înainte de suspendarea PUG ului și întrucât această suspendare a intervenit între timp, atunci, astăzi, ar putea fi obținută suspendarea judecătorească a autorizației de construire și, implicit, suspendarea executării lucrărilor efectuate în baza acestei autorizații.

4. Dacă autorizația de construire a fost emisă după suspendarea judecătorească a PUG -ului, atunci această autorizație este pur și simplu nelegală și poate fi suspendată, respectiv anulată pe cale judecătorească.

5. În toate cazurile, toți și oricare proprietar sau locatar de pe B-dul. Take Ionescu are îndreptățirea de a ataca autorizația de construire în justiție, pentru că Legea contenciosului administrativ recunoaște calitate procesuală activă și celui vătămat în drepturile sau în interesele sale legitime chiar și printr-un act administrativ adresat altui subiect de drept.

6. În cazul în care autorizația de construire în baza căreia sunt executate lucrări stradale pe B-dul. Take Ionescu, a fost emisă în baza unei alte documentații de urbanism, ar trebui să știm despre care documentație este vorba, respectiv despre care plan urbanistic general sau zonal discutăm (că nu cred că este vorba despre un plan urbanistic de detaliu).

7. Și bag mâna-n foc că ceva e putred în Danemarca, mă scuzați, am vrut să spun nelegal în toată tărășenia asta”, a scris avocatul Cristian Clipa, pe Facebook, marți, 14 octombrie 2025.

Revoluția de pe Calea Șagului

Un adevărat scandal mocnește și pe Calea Șagului, unde cetățenii au intrat deja în alertă, dar au și timp să se organizeze și să reacționeze.

Aici primăria invocă pretextul proiectului megaloman pompos numit “Magistrala Verde”. Este un proiect cu care municipalitatea se laudă de mai mulți ani, dar pentru care nu a fost în stare să găsească finanțare.

Magistrala Verde se dorește o alternativă ecologică la actuala situație a traficului sufocant de pe Calea Șagului, prin introducerea de benzi dedicate, piste de biciclete, scuaruri verzi etc. În teorie sună foarte bine, doar că astfel numărul locurilor de parcare va fi redus drastic, cu aproximativ 75%.

Primăria Timișoara a prezentat în detaliu noul concept prin care plănuiește să transforme Calea Șagului în Magistrala Verde, adică un culoar de mobilitate prin care să fluidizeze traficul și să prioritizeze transportul în comun și pe biciclete.

Magistrala Verde va avea piste de biciclete, iar trotuarele vor fi reamenajate cu finisaje din piatră naturală și pavaj modern. Mai mult, va crește puțin suprafața zonei verzi, de la 14.000 mp, cât este acum, la 16.000 mp.

Conform documentației, transformarea Căii Șagului în Magistrala Verde ar costa 165.191.258 lei (fără TVA), adică aproximativ 40 de milioane de euro cu TVA, iar primăria își pune nădejdea în bani europeni pentru realizarea proiectului.

Va depune cererea pentru fonduri până în noiembrie. Lucrarea ar trebui să dureze 3 ani. Reprezentanții Primăriei Timișoara spun că și în cazul în care nu vor reuși să obțină bani europeni pentru proiect, Magistrala Verde tot se va face, însă în etape.

Ceea ce îi va afecta, direct, negativ pe rezidenții de pe Calea Șagului și străzile alăturate este faptul că din 451 de locuri de parcare vor mai rămâne 60 pe Calea Șagului după ce va deveni Magistrala Verde. Dacă se va rămâne la acest proiect, în ciuda opoziției oamenilor.