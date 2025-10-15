Alfred Simonis: Legăm vestul țării de întreaga lume. Facem ca Timișoara și Timișul să devină o destinație de referință pe harta turismului

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat că Turkish Airlines a pus în vânzare biletele pe ruta Timișoara-Istanbul, uriașa companie aeriană turcă urmând să opereze pe Aeroportul Timișoara, din aprilie 2026, cu cinci curse pe săptămână.

„Legăm vestul țării de întreaga lume. Turkish Airlines a pus în vânzare biletele pe ruta Timișoara-Istanbul, iar începând cu luna aprilie a anului viitor compania aeriană turcă va opera 5 curse pe săptămână conectând întreg vestul țării cu unul dintre cele mai mari hub-uri aeriene internaționale.

Istanbulul oferă legături rapide către 300 de destinații, iar zborul din #Timișoara durează doar 1 oră și 40 de minute.

Faptul că o companie de talia Turkish Airlines a ales Timișul confirmă încrederea investitorilor străini în potențialul economic pe care îl avem”, a scris Alfred Simonis pe Facebook.

În opinia edilului județean, este un pas firesc pentru o zonă care începe să se dezvolte din ce în ce mai mult și atrage tot mai multe investiții.

„Obiectivul nostru este să aducem și cât mai mulți vizitatori, iar pentru asta am început să dezvoltăm un program de turism integrat care să valorifice potențialul cultural și istoric al Timișului. Refacem conacele și castelele distruse, deschidem noi trasee turistice și culturale, organizăm evenimente de anvergură pentru ca Timișoara și Timișul să devină o destinație de referință pe harta turismului european”, a transmis președintele CJT.

Sursa foto: Turkish Airlines