Timișoara marchează Ziua Părinților de Îngeri

Timișoara se alătură, și în acest an, comunităților din întreaga lume care marchează Ziua Părinților de Îngeri (15 octombrie), o zi de recunoaștere pentru toți părinții care au trecut prin pierderea unui copil.

Prin proiectul „Mame cu brațele goale”, orașul găzduiește în octombrie o serie de evenimente culturale și sociale dedicate conștientizării și sprijinului comunitar. Scopul acestora este de a aduce în spațiul public o temă încă tabu – pierderea unei sarcini sau a unui copil – și de a crea contexte de dialog și empatie.

Unul dintre momentele centrale este expoziția „Rufe puse la uscat într-o zi fără vânt”, deschisă astăzi, 15 octombrie, ora 18.00, la Centrul de Proiecte Timișoara (Str. Vasile Alecsandri nr. 1, parter).

Coordonată de artista vizuală Camelia Rangu, expoziția reunește obiecte păstrate de mame după pierderea unei sarcini, transformate într-un discurs artistic colectiv, cu valențe memoriale și terapeutice. Obiectele simple, cotidiene, sunt recontextualizate într-un concept artistic coerent.

Ele depășesc statutul de relicvă personală și se transformă într-un limbaj comun despre pierdere, absență și memoria iubirii care rămâne. Expoziția este organizată sub umbrela Asociației Sinaptica Mehedinți, în parteneriat cu Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte, și poate fi vizitată până pe 29 octombrie, zilnic între orele 17–20.

Ziua de azi, 15 octombrie, va fi marcată și printr-un gest simbolic de solidaritate. Opera Națională Română din Timișoara, cu sprijinul Primăriei Timișoara, va fi iluminată în culorile roz și bleu – culorile internaționale ale acestei zile.

Tot în cadrul programului, Teatrul German de Stat Timișoara prezintă, în data de 25 octombrie, ora 19:30, spectacolul „Fiul” de Florian Zeller, regia Mădălin Hâncu.

Reprezentația va fi urmată de o discuție deschisă cu publicul, alături de un psiholog, despre impactul problemelor familiale și importanța sprijinului emoțional. Pe parcursul lunii octombrie vor avea loc și alte activități – tururi ghidate, ateliere și grupuri de suport – care completează programul de conștientizare.

Aceste demersuri se înscriu în continuitatea proiectului „Mame cu brațele goale”, inițiat în 2021 ca un spațiu artistic, educațional și social pentru a aduce în atenția publică realitatea părinților care trăiesc acest tip de doliu.

În ultimii ani, proiectul a adunat peste 150 de mărturii de la mame din toată țara, a organizat grupuri de suport și evenimente de dialog cu cadre medicale, devenind un reper național.