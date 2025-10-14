O poliţistă din Timiş a salvat viaţa unei femei de 78 de ani. A fost premiată de ministrul de Interne

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Marţi, 14 octombrie, în cadrul unei ceremonii desfășurate la București, o polițistă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș a fost recompensată de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, pentru devotamentul și curajul de care a dat dovadă în îndeplinirea misiunii ei.

Este vorba despre agentul principal Anuț-Brazovan Larisa, din cadrul Postului de Poliție Tomești, ce aparține Secției 10 Poliție Rurală Făget – Poliția Orașului Făget, care, printr-o intervenție promptă și eficientă, a reușit să salveze o femeie de 78 de ani aflată în pericol, după ce aceasta fusese agresată și ulterior amenințată cu un obiect înțepător de către soțul său.

„Gestul ei reflectă esența meseriei de polițist: grija față de oameni, protejarea vieții și implicarea dincolo de uniformă. Curajul, profesionalismul și spiritul civic de care a dat dovadă sunt un exemplu pentru întreaga comunitate și un motiv de mândrie pentru toți colegii ei”, a transmis IPJ Timiș.

