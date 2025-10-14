Doi juniori timișoreni, acontați de Politehnica

Politehnica Timișoara a întors din drum doi juniori localnici care au fost aproape să se alăture unui club puternic din SuperLiga României.

Prin aducerea fundașilor Petru Petcu și Bogdan Dima, de la LPS Banatul, gruparea alb-violetă subliniază importanța păstrării jucătorilor talentați de pe plan local care pot reprezenta în viitor soluții pentru prima echipa de seniori.

Petru Petcu s-a născut pe 25 august 2010, la Timișoara. Este fundaș central de picior drept. În luna martie a fost selecționat la reprezentativa națională U15.

Bogdan Dima s-a născut la 5 ianuarie 2010, la Timișoara. Evoluează pe postul de fundaș stânga. Tatăl său este Cristian Dima, fost atacant al Politehnicii Timișoara. „Copiii noștri trebuie să rămână la Timișoara, care e un teritoriu alb-violet, al Politehnicii.

De comun acord cu părinții am stabilit că cel mai bun pas pentru viitorul lor e să vină în clubul nostru. Ei vor beneficia de burse pe perioada junioratului și sperăm să confirme și să ajungă la prima noastră echipă!”, a declarat Dinu Bara, director general al Politehnicii Timișoara.

Cei doi au crescut în generația 2010 de la LPS Banatul, care în stagiunea trecută a evoluat în play-off-ul Ligii Elitelor U15. Au fost antrenați de reputatul profesor Cristi Petcu, totodată colaborator apropiat al Politehnicii.

„Este o generație foarte bună, cu turnee internaționale câștigate, au fost campioni naționali la turneul Gheorghe Ola, vicecampioni la Gheorghe Ene.

Plus convocări la lotul național. Sunt copii care probabil o să mai vină. Acesta e semnalul din Timișoara și din zonă – să vină la Poli! Mă bucur că au ales varianta aceasta”, a spus și Cristian Petcu, antrenor la LPS Banatul și director tehnic la Academia Politehnica.