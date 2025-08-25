Șefa de post din Tomești a încătușat un bărbat de 75 de ani care, cu un cuțit în mână, își fugărea soția de 78 de ani

Șefa de post din Tomești a î nc ătușat un bărbat de 75 de ani care, cu un cuțit î n m â n ă, î și fugărea soția de 78 de ani

La data de 25 august, în jurul orei 12:40, șefa de post din localitatea Tomesti a intervenit, a imobilizat și încătușat un bărbat în vârstă de 75 de ani, care alerga după soția sa cu un cuțit în mâna, după ce o agresase cu acesta în zona brațului stâng.

Incidentul s-a petrecut în comuna Tomești, femeia, în vârstă de 78 de ani, alerga către postul de poliție care era în apropiere, a transmis IPJ Timiș.

La momentul publicării știrii, bărbatul se află în custodia poliției, iar femeia a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.