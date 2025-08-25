Explodează preţul energiei termice la Timişoara. Diferenţe propuse la facturi, iarna: 480 de lei – apartament cu o cameră, 700 de lei – două camere, 960 de lei – trei camere

Se scumpeşte energia termică la Timişoara. Diferenţe propuse la facturi, iarna: aproximativ 480 de lei – apartament cu o cameră, 700 de lei – două camere, 960 de lei – trei camere

„Municipiul Timișoara propune ajustarea tarifului la energia termică în contextul eliminării schemei naționale de plafonare a prețurilor la energie și al reformei privind eficientizarea cheltuielilor publice. Aceasta este singura măsură care permite Primăriei Municipiului Timișoara să continue investițiile în rețeaua de termoficare și să asigure funcționarea pe termen lung a sistemului”, a anunţat administraţia locală, într-un comunicat.

„În ultimele trei sezoane, creșterile de preț generate de criza energetică, inflație și războiul din Ucraina au fost preluate de municipalitate. Această formulă nu mai poate fi susținută fără a afecta echilibrul financiar și fără a compromite investițiile în modernizarea rețelelor de termoficare. Un exemplu esențial este proiectul prin care Primăria Municipiului Timișoara alocă aproape 120 de milioane de lei pentru reabilitarea magistralei care pornește de la CET Sud și alimentează cu agent termic întreg orașul – traseul cu cele mai mari pierderi și cele mai ridicate costuri de întreținere și exploatare.

Investiția este în procedură de achiziție și prevede reabilitarea a 13 km de rețele termice primare și lucrări la infrastructura conexă, ceea ce va reduce semnificativ numărul de avarii. În plus, cantitatea de energie livrată timișorenilor prin sistemul centralizat va crește cu aproximativ 269.000 MWh pe an.

În acest context, sunt propuse menținerea prețului local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice la 847,61 lei/MWh (fără TVA) și ajustarea prețului local facturat populației la 466,19 lei/MWh (fără TVA). Diferența de 381,42 lei/MWh (fără TVA) va fi acoperită prin subvenție de la bugetul local.

Pentru sezonul de iarnă, respectiv perioada noiembrie – martie, diferența la factură va fi de aproximativ 480 de lei pentru un apartament cu o cameră, 700 de lei pentru unul cu două camere și 960 de lei pentru unul cu trei camere„, a precizat municipalitatea.

Primăria mai spune că a alocat, în acest, an 155 de milioane de lei din bugetul local pentru susținerea sistemului de termoficare, la care se adaugă fonduri suplimentare pentru investițiile de modernizare a rețelei:

„În ultimii ani, municipalitatea a înlocuit 29 de kilometri de rețea secundară și primară și a modernizat 25 de puncte termice din oraș. Totodată, prin programul de reabilitare termică, 3.400 de apartamente și peste 8.000 de locuitori beneficiază sau vor beneficia de un confort termic comparabil cu cel al blocurilor nou construite. Noi lucrări de anvelopare sunt programate în cartierul Dacia”.

Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifului poate fi consultat la adresa:

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/d568826a-a910-4767-9fd7-0b9c265f0b63