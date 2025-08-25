Performanță pentru echipa de robotică CSH de la ”Pedagogic”, la cea mai importantă competiție europeană din afara sezonului.

În perioada 22–24 august 2025, echipa de robotică CSH a Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara a participat la competiția Bucharest Twin Cup (BTC), desfășurată la Universitatea Româno-Americană din București.

Evenimentul a reunit 40 de echipe naționale și internaționale de top, inclusiv din Lituania, Texas (SUA) și Africa de Sud, confirmând statutul BTC ca fiind cea mai importantă competiție a First Tech Challenge (FTC) din afara sezonului, au transmis reprezentanții echipei CSH.

BTC se desfășoară într-un format unic: echipele concurează în alianțe preformate de câte două, ceea ce permite dezvoltarea unor strategii inovatoare și a unor mecanisme de joc perfect sincronizate.

În această ediție, CSH a format o alianță cu echipa RavenTech din Hunedoara, sub numele SparkleRavens. Cele două echipe au reușit să câștige 8 din cele 9 meciuri de calificare și să avanseze până în marea finală a competiției.

Pe lângă titlul de finaliști, alianța SparkleRavens a obținut și un premiu special – Strategy & Synergy – Teleop Award.

Printre persoanele care au sprijinit și coordonat echipa CSH în obținerea performanței, se numără profesoara Nușa Cojocaru (mentorul elevilor participanți), Paul Caunii, fost absolvent al Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva”, în prezent student, în calitate de ”peer-mentor” și antrenor, Răzvan Țînca – mentor și arbitru în cadrul competiției.