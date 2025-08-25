Festivalul Internațional „George Enescu” la Timișoara începe cu un weekend dedicat muzicii de calitate.

Filarmonica Banatul Timișoara, în colaborare cu Artexim, dă startul uneia dintre cele mai importante manifestări culturale ale toamnei: Festivalul Internațional „George Enescu” la Timișoara.

În acest sfârșit de săptămână, între 29 și 31 august 2025, scena Sălii Capitol va găzdui trei concerte variate, cu invitați internaționali de prestigiu și un repertoriu atent selecționat.

Festivalul începe cu o seară camerală de înaltă ținută, vineri 29 august, de la ora 19.

Două ansambluri remarcabile — Belcea Quartet și Leonkoro Quartet — vor deschide festivalul cu un program cameral de rafinată expresivitate.

Publicul va putea asculta lucrări semnate de Mendelssohn, Beethoven și Enescu, într-o seară dedicată profunzimii și eleganței muzicii de cameră.

Concertul Orchestrei Radiodifuziunii din Köln – SOLD OUT.

Sâmbătă, 30 august, de la ora 19:00, Orchestra Radiodifuziunii din Köln (WDR), sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru, va susține un concert în care solistă va fi violonista Patricia Kopatchinskaja.

Programul cuprinde Rapsodia română nr. 2 de Enescu, Concertul pentru vioară și orchestră de Bartók și Simfonia nr. 2 de Rachmaninov.

Toate biletele pentru acest eveniment sunt epuizate.

Încheierea weekendului cu orchestra valenciană, duminică, 31 august, de la ora 19, pe scena Sălii Capitol va urca Orquestra de la Comunitat Valenciana, sub conducerea dirijorului James Gaffigan.

Solistul serii va fi tenorul Benjamin Bernheim.

Programul include Don Juan de Richard Strauss, Poemul despre dragoste și mare de Ernest Chausson, Nopțile de vară de Hector Berlioz și Alborada del gracioso de Maurice Ravel.

Biletele pentru concertele festivalului sunt disponibile pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara, la casierie și pe myticket.ro: https://shorturl.at/N6W62

„Vă invităm să vă rezervați locurile din timp pentru a vă bucura de un început de festival cu programe diverse și interpreți remarcabili”, transmit organizatorii.