Oferta culturală a Consiliului Județean Timiş pentru perioada 25 – 31 august

În această săptămână, Consiliul Județean Timiș propune iubitorilor de cultură concerte, expoziții temporare și permanente.

Centrul Multifuncțional Bastion în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din Timișoara invită publicul la un eveniment dedicat artistului vizual și poetului Emil Florin Grama.

Muzeul Național al Banatului organizează evenimentul „Centenaire Roland Petit – Carmen”, o manifestare care reunește proiecția unui film documentar, o expoziție fotografică și un moment coregrafic dedicat creațiilor celebrului coregraf francez.

De asemenea, Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” vă invită, în acest sfârșit de săptămână, la concertele „Bastion by Merlin”, cu participarea trupelor Reloaded și Tangotic. Evenimentele au loc în curtea Bastionului Maria Theresia, iar accesul este liber.

LUNI, 25 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de artă „Tandem în forme și culoare”, la Centrul Multifuncțional Bastion;

Expoziția colectivă de artă „România Pitorească”, la Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

MARȚI, 26 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

MIERCURI, 27 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș (1179-1500), din perspectiva cercetărilor arheologice”, Bastion, mansarda B1;

Expoziția „Picnic în labirint”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Curtea”, în Sala Barocă;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Mezzotinta”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională.

JOI, 28 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

„Emil Grama – 80 de ani de artă și poezie”, la Centrul Multifuncțional Bastion, ora 18:00;

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

„Centenaire Roland Petit – Carmen”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2, ora 18:00.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

VINERI, 29 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

SÂMBĂTĂ, 30 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Muzeul Național al Banatului

Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Concert „Reloaded”, la Bastion Maria Theresia, ora 20:00.

DUMINICĂ, 31 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Muzeul Național al Banatului

Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”