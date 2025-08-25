Va fi reabilitată una dintre cele mai vechi linii electrificate de tramvai din lume

Linia electrificată Arad–Ghioroc, inaugurată în 1906, urmează să fie modernizată printr-un proiect finanțat de Consiliul Județean Arad și Primăria Municipiului. Autoritățile vor aloca peste 7 milioane de lei pentru documentația tehnică și economică necesară reabilitării.

Consiliul Județean Arad a anunțat că pregătește reabilitarea liniei electrificate de tramvai Arad–Ghioroc, una dintre cele mai vechi linii de acest tip din lume, pusă în funcțiune la 1 decembrie 1906.

Noul proiect de hotărâre aflat pe masa consilierilor prevede finanțarea documentației pentru stabilirea parametrilor tehnici și a costurilor lucrării.

„Contribuim la finanțarea documentației pentru a stabili indicatorii tehnico-economici ai lucrării. Acești indicatori arată ce trebuie să facem din punct de vedere tehnic și costurile estimative. Din punct de vedere strategic, dorim să păstrăm o legătură fiabilă cu Ghiorocul și cu Podgoria Aradului, pentru a pune în valoare Litoralul Vestului, Muzeul Tramvaiului sau cramele din zonă. Totodată, modernizarea liniei de tramvai înseamnă un transport facil pentru cei care fac naveta între Arad și Ghioroc”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Pentru realizarea documentației, Consiliul Județean va aloca 6 milioane de lei, iar Primăria Municipiului Arad va contribui cu un milion de lei.

(sursa: Mediafax)

