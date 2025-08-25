Veste bună pentru timișorenii care circulă cu tramvaiul 7. Armonia, scoase pe traseu pentru teste. Foto

„Testăm acum, pe linia 7, tramvaiele Armonia! Urmează și alte probe și reglaje la tramvaie și la rețeaua de alimentare.

Linia 7 are nevoie de o schimbare. Știu câtă frustrare a provocat starea acestei linii. Sunt tronsoane care nu au mai fost refăcute dinainte de Revoluția din ’89, segmente care nu sunt suficient alimentate cu energie electrică, iar tramvaiele Bozankaya nu pot intra pe tronsoanele Hugo – Drubeta.

De aceea, am cerut colegilor de la STPT să găsească soluții. Testăm Armonia și facem eforturi ca de luna viitoare să le introducem pe traseu”, afirmă viceprimarul Ruben Lațcău, într-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook.

„Avem în licitație și 10 tramvaie mai ușoare și mai scurte pentru această linie. Plus e pregătită documentația pentru stația de alimentare dedicată acestei linii.

Recuperăm treptat, totodată, la nivel de infrastructură, tot ce s-a pierdut din lipsa investițiilor zeci de ani: pe Cetății și Vidrighin avem deja linii complet noi, iar pe Calea Bogdăneștilor tramvaiele circulă, după 9 ani, pe linie dublă. Și continuăm – printre altele vom avea nouă linie între Gara de Nord și Solventul”, mai afirmă viceprimarul Timișoarei.