Un bărbat care a suferit un traumatism sever se recuperează cu o tehnologie modernă la Spitalul Judeţean din Timişoara. Video

Un bărbat care a suferit un traumatism sever se recuperează cu o tehnologie modernă la Spitalul Judeţean din Timişoara.

Un pacient cu paraplegie, în urma unui traumatism sever (fractură T12), a fost operat de echipa de neurochirurgie a SCJUT, condusă de dr. Angelescu Marcel, și ulterior transferat la Compartimentul Recuperare Medicală I – Ortopedie și Traumatologie I, Spitalul Județean de Urgență Timișoara, coordonat de conf. univ. dr. Dinu Anca.

Cu ajutorul aparatului R-Gait, tehnologie modernă pentru antrenament asistat al mersului, pacientul a început reeducarea locomotorie. Procesul a fost susținut de fizioterapeutul Rusu Octavian, alături de rezidenții dr. Popa Raul şi dr. Petriţan Bogdan.

Ce aduce R-Gait?

• susținere completă și siguranță în antrenamentul mersului,

• programe personalizate pentru afecțiuni neurologice și ortopedice severe,

• creșterea șanselor de recuperare funcțională pas cu pas.

Sursa video: Spitalul Judeţean din Timişoara