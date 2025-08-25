Acțiune de dezinsecție împotriva căpușelor și țânțarilor, anunţată de Primăria Timişoara

Primăria Municipiului Timișoara a anunţat că va efectua o acţiune de dezinsecție terestră, în vederea combaterii căpușelor, țânțarilor și a larvelor acestora.

Intervenţiile sunt programate în perioada 1-10 septembrie și se vor desfășura între orele 22:00 – 06:00.

Pe durata activităților, municipalitatea recomandă cetățenilor, în special copiilor, persoanelor vârstnice, cardiace, astmatice sau alergice la diverși compuși chimici să nu stea în apropierea utilajelor ce pulverizează soluțiile, pentru a preveni eventualele incidente.

De asemenea, proprietarii locuințelor cu ferestre situate la o distanță de maxim 20 de metri față de aliniamentul stradal sunt rugați să țină ferestrele închise între orele 22:00 – 06:00.

În plus, prim[ria recomandă apicultorilor să ia toate măsurile necesare pentru protejarea albinelor, inclusiv mutarea stupilor în afara zonei de stropire, pe parcursul perioadei menționate.

ŢSubstanțele folosite, Cymina Super și VECTOBAC WG, fac parte din Grupa III de toxicitate (pesticide non-agricole), Tip 18 (insecticide, acaricide și produse pentru combaterea artropodelor). Acestea sunt avizate Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății și sigure pentru utilizare în mediul urban.

Personalul implicat în efectuarea lucrărilor este calificat și autorizat în conformitate cu legislația în vigoare, fiind dotat cu echipament de protecție corespunzător.

În cazul în care condițiile meteorologice vor fi nefavorabile, acțiunile de dezinsecție vor fi reprogramate”, a transmis municipalitatea.