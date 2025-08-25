Un autotren a luat foc pe autostrada A1 Timişoara – Deva. Trafic îngreunat

Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Un autotren a luat foc pe autostrada A1 Timişoara - Deva. Trafic îngreunat

Un incendiu a izbucnit, luni, la autotren care transporta componente metalice, pe autostrada A1, km 455 (după nodul rutier cu A6), pe sensul de mers Timișoara-Deva.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, 2 autospeciale de stingere și 7 pompieri din cadrul Detașamentului Lugoj.

Incendiul s-a manifestat cu ardere generalizată la nivelul capului tractor.

Din fericire, conducătorul auto s-a autoevacuat până la sosirea echipajelor.

Traficul rutier a fost parțial blocat, a transmis ISU Timiş.

Sursa foto: ISU Timiş

