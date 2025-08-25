Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Vremea în Banat, în ultimele zile de vară și primele de toamnă.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis luni prognoza pe regiuni pentru perioada 25 august – 7 septembrie, ultima săptămână de vară și prima de toamnă.

BANAT

În perioada 28-30 august, media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creștere treptată de la 25 de grade în prima zi din interval, până la 34…35 de grade, valori ce vor aduce caniculă.

O scădere de temperatură este anunțată după 31 august, când valorile maxime vor fi în general de 30…33 de grade, iar după 4 septembrie caracteristice vor fi valorile în jurul a 29 de grade.

Evoluția va fi asemănătoare și în privința temperaturilor minime, cu nopți răcoroase și valori de 8…10 grade la începutul intervalului, ce vor fi urmate de minime tot mai ridicate la final de august, când se vor atinge 16…18 grade, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va oscila în jurul a 14 grade.

Până pe 30 august nu sunt anunțate ploi, însă după această dată crește probabilitatea de a avea instabilitate atmosferică.

CRIȘANA

Media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creștere semnificativă de la 24 de grade din 28 august, până la 34…36 de grade pe 29 și 30 august, astfel că în aceste zile va fi caniculă.

O scădere de temperatură este prognozată după 31 august, când valorile maxime vor fi în general de 30…31 de grade, iar după 4 septembrie, valorile vor fi în jurul a 27 de grade.

Evoluția va fi asemănătoare și în privința temperaturilor minime, astfel de la nopți răcoroase la începutul intervalului, în care media acestora va fi de numai 7…10 grade, se va ajunge la minime tot mai ridicate spre final de august, când se vor atinge 14…17 grade, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va scădea ușor, la valori de 12…13 grade.

Pe 31 august, este o probabilitate mare de ploaie, dar și la început de septembrie, mai ales în zilele de 3 și 4 septembrie.

LA MUNTE

În primele 2 zile vremea va fi rece pentru această perioadă, cu o medie a temperaturilor maxime de 12…15 grade și minime de numai 2…4 grade, însă până la finalul lunii august (29…30 august) se va încălzi treptat și se ajunge la valori pe timpul zilei în jurul a 23 de grade, iar noaptea 10…12 grade. În prima săptămână din septembrie, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 17 și 20 de grade, iar a celor minime va fi de 8…11 grade.

Ploi izolate mai sunt posibile la începutul intervalului, iar după 31 august crește probabilitatea pentru intervale cu ploi în mai multe zone.

