Se opreşte apa pe două străzi din Moşniţa Veche

Miercuri, 27 august, între orele 9-16 se va întrerupe alimentarea cu apă în Moșnița Veche, pe străzile Bistrei și Constructorilor, pentru executarea unei conectări de conducte.

La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, Aquatim recomandă clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă.

De asemenea, consumatorii sunt rugaţi să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată.