Accident violent la Timișoara, între un autoturism și o ambulanță aflată în misiune

Accident rutier pe B-dul Michelangelo din Timișoara, luni după-amiază.

În eveniment au fost implicate un autoturism și o ambulanță SAJ aflată în misiune.

La fața locului s-a deplasat o autospecială de descarcerare cu 3 pompieri din cadrul Detașamentului 2 Timișoara și 3 ambulanțe SAJ.

În urma impactului au rezultat 2 victime: o victimă de sex feminin cu traumatism cranio-cerebral din autoturism și o victimă de sex feminin cu dureri cervicale (asistenta medicală de pe ambulanță), potrivit ISU Timiș.

Ambele victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Ce au stabilit polițiștii

O femeie de 30 de ani conducea un autoturism pe bulevardul Michelangelo, din Timișoara, dinspre bulevardul Revoluției din 1989 către strada Cluj, iar la intersecție cu bulevardul Vasile Pârvan a intrat în coliziune cu o autospecială SAJ care se deplasa în regim prioritar.

În urma impactului, conducătoarea auto, asistenta din autospecială și un băiețel de o lună, care se află în autospecială, au fost răniți și transportați la spital.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.