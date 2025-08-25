Transporturi agabaritice, în deplasare luni seara pe șoselele din vestul țării.

Centrul Infotrafic anunță că, începând din această seară și până la miezul nopții, mai multe transporturi agabaritice vor tranzita drumuri naționale și autostrăzi, pe mai multe rute din țară, inclusiv din vestul țării, sub escorta poliției rutiere.

Astfel, luni, începând cu ora 22, două transporturi, cu masa de 114, respectiv 115 tone, vor parcurge ruta PTF Nădlac II – A1 – A6 – DN 6 – DN 65 – DN 54 DN 52 – PTF Turnu Măgurele.

Un altul, de 118 tone, se va deplasa pe traseul DN 21 – A2 – DNCB – A1 -DN 65 – DEX 12 – DN 6 – DN 56 – A6 – A1 – PTF Nădlac II.

De asemenea, la miezul nopții de 25/26 august, vor porni alte trei transporturi speciale.

Un transport, de 97 de tone, va pleca de pe DNCB, către PTF Nădlac II.

Toate transporturile vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră, șoferii fiind sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor.

(sursa: Mediafax)

CITEȘTE ȘI: Primăria Timișoara digitalizează autorizarea circulației pentru vehicule cu tonaj mare