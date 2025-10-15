Terapia Thai, aniversare de 10 ani în Timişoara. Ziua porţilor deschise, cu masaj gratuit, o tombolă şi multe oferte

Terapia Thai, aniversare de 10 ani în Timişoara. Ziua porţilor deschise, cu masaj gratuit, o tombolă şi multe oferte

Acum 10 ani, după o carieră într-o multinaţională şi o călătorie în jurul lumii, parcă inspirată din cărţile lui Jules Verne, Elena Nastaca a poposit în Asia. Acolo a descoperit beneficiile Terapiei Thai, cu toate implicațiile ei pentru un trup şi o minte sănătoase.

A studiat la școli de renume din Thailanda şi Japonia (TMC Chiang Mai, ONG School, ITM School, Koyasan School) şi astfel a decis ca această artă binefăcătoare trebuie în mod deosebit să ajungă şi în România, pentru a se bucura și românii de ea.

De atunci a format peste 1.000 de terapeuți Thai în țară și străinătate și zeci de mii de oameni au putut simți, în România, beneficiile acestei terapii care a adus rezultate vizibile pentru sănătatea corpului.

În cadrul centrului de la Timişoara găsiţi protocoale de terapii alternative pentru dureri de spate, masaj visceral, masaj prenatal, reflexoterapie plantară dar şi reflexoterapie palmară, masaj pentru diverse dureri musculo-schetale, sau pur şi simplu pentru relaxare.

Centrul Terapia Thai Timişoara sărbătoreşte 10 ani de când a adus această terapie din Thailanda si, în semn de recunoștință, vă invită la Ziua porţilor deschise.

– Când : în 18 octombrie 2025, în intervalul 10:00-16:00
– Locaţia: Str Titu Maiorescu, nr. 11;
– Intrarea: liberă

Pentru oaspeţi:
•⁠  ⁠10 minute de masaj cervical GRATUIT! Pentru a beneficia de el este necesară programare în formularul https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw7iXKC8g86YKBrFCUoIyZ3HjoUJITzC8NeZXPqQNPMCvHXw/viewform

•⁠  ⁠Tombolă cu premii surpriză!
•⁠  ⁠Un ambient de sărbătoare în care să ne bucurăm împreună de sănătatea milenara adusă de cultura Thai
•⁠  ⁠Oferte super atractive
Pentru orice informații sau rezervări la oferte ori eveniment:
– sunaţi la 0791238559
– scriţi-ne la adresa [email protected]
– vizitati www.terapia-thai.ro

